La Lliga continua a Vila-real amb el futur de mig equip en l’aire
El Girona necessita començar de nou a La Ceràmica pendent del mercat i amb les novetats de Stuani, Àlex Moreno, Witsel i Dawda
El Girona ha de començar de cap i de nou aquest vespre a La Ceràmica. Després de l’horrorosa estrena contra el Rayo Vallecano a Montilivi (1-3), l’equip de Míchel Sánchez visita el Vila-real (19.30 h/DAZN) amb la necessitat d’estrenar el caseller de punts i confirmar que l’estiu està servint per millorar el joc d’un equip que en el segon tram de la temporada passada va jugar amb foc i li va anar de molt poc entrar a la zona de descens -va finalitzar amb un punt de marge-. La derrota en el debut a la Lliga arrossega conseqüències perquè Paulo Gazzaniga serà baixa davant el conjunt groguet per sanció i el seu lloc a la porteria l’ocuparà un jove inexpert com ho és Vladyslav Krapyvtsov. Serà la quarta experiència a Primera Divisió per al futbolista ucraïnès de 20 anys, però per alguna cosa es comença.
A part, Bojan Miovski, que va ser titular en la primera jornada i només va tocar quatre pilotes comptades sense realitzar cap xut a porteria contrària, va quedar fora de la llista de convocats per «decisió tècnica». Míchel, que també tindrà les baixes dels lesionats Abel Ruiz i Donny van de Beek, no hi confia i aquest cop ha quedat més que demostrat. El davanter titular serà Cristhian Stuani, que fa poc es va reincorporar als entrenaments amb el grup i torna a estar disponible per ajudar al «seu» Girona en forma de gols. Els seus substituts seran Cristian Portugués ‘Portu’, sempre llest pel que se’l necessiti, i Dawda Camara, que podria fer realitat el somni de debutar a Primera Divisió després de renovar i passar a tenir fitxa del primer equip.
La Lliga continua avui a Vila-real amb el futur de mig equip en l’aire. Més enllà de la pròxima sortida de Miovski, Ladislav Krejci és a punt d’abandonar el Girona amb una oferta del Wolverhampton, mentre es manté l’interès de la Reial Societat per Yangel Herrera. Hi ha més jugadors de la plantilla amb propostes per canviar d’equip. No obstant això, fins que els seus comiats no siguin una realitat, Míchel continuarà comptant amb ells. Tant és així que el central txec va entrar a la convocatòria i apunta a l’onze titular al costat d’un Vitor Reis, que de mica en mica s’anirà guanyant el lloc.
Tot i que Àlex Moreno ha arribat per substituir Miguel Gutiérrez al lateral esquerre i l’entrenador va explicar que no necessitarà adaptació, és probable que d’entrada Daley Blind es mantingui a la banda perquè el defensa penedesenc amb prou feines porta un entrenament amb el grup. Podria ser el primer dia també per a Axel Witsel, que cada vegada té millors sensacions.
Per la seva part, el Vila-real disputa el segon partit consecutiu com a local després d’estrenar-se amb victòria contra l’Oviedo (2-0). L’equip de Marcelino està amb la moral pels núvols perquè aquesta temporada jugarà la Champions, però, com els gironins, estarà condicionat per les baixes. A les absències dels centrals Logan Costa i Kambwala s’hi han afegit els davanters Gerard Moreno i Ayoze Pérez, per la qual cosa el tècnic només disposa d’Etta Eyong amb nombrosos pretendents que li van al darrere. La gran novetat serà Renato Veiga, flamant fitxatge groguet.
