Míchel, fins quan seguirem fent el ridícul?
Desconec si Míchel passa vergonya. El aficionats del Girona, sí, i molta. Ja no es tracte de perdre. Anem de ridícul en ridícul, indigne en un equip de primera divisió. Un dia és Gazzaniga, un altre Krejci, o David López, o Blind, o Arnau, i ahir s’hi va afegir Yangel. Només s’havien jugat cinc minuts quan ja ens va mostrar el catàleg dels horrors (allò que Míchel en diu “accident”).
Després, un segon gol en el qual a Blind, que no pot jugar de lateral, li van agafar l’esquena i a Krejci, una vegada més, el van retratar ben retratat. I un tercer amb tres jugadors del Vila-real sols al segon pal. Algú recorda haver vist alguna cosa similar en un equip de primera divisió? Molt més que un desordre defensiu, un naufragi. Aquest Girona no juga a res. Mentrestant, sota els pals, un porter que no té nivell ni per ser suplent de Segona. I diu Míchel que no fa falta cap porter!
Com es pot intentar jugar amb pilota controlada si no tens els jugadors adequats? Com vols fer-ho sense un organitzador? Es lesiona Yangel i ha d’entrar un defensa, David López, amb quasi 36 anys, perquè no tens migcampistes (mitges puntes, la debilitat de Quique Cárcel, els que vulguis), i acabes posant al pobre Blind (35 anys) al mig del camp. El fitxatge més car de la història (Asprilla), negocis del Pere Guardiola, de suplent. A la davantera surts amb un noi que l’any passat jugava a la cinquena categoria del futbol espanyol i amb un altre que va acabar la temporada de suplent amb el Mirandés. Conclusió: cap ocasió de gol en tot el partit. I donem les gràcies al Vila-real que a la segona part aixequés el peu de l’accelerador.
Els propietaris i Quique Cárcel són els culpables, pels seus interessos econòmics, d’haver destrossat, en només 15 mesos, un equip de Champions que va sumar 81 punts, però Míchel és el responsable de la imatge penosa (entrena sistemes defensius?) que ve oferint l’equip des de fa mesos i que ha arribat al cim en les dues primeres jornades d’aquesta lliga. I també ho és per haver beneït tots els desastres d’una direcció esportiva que fa temps que demana a crits un canvi de dalt a baix. Ara, a una setmana per tancar el mercat de fitxatges, a veure qui vol formar part d’aquest Girona.
