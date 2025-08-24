Míchel: "No som un equip, estic molt decebut"
L'entrenador del Girona declara després de la derrota contra el Vila-reial (5-0) als micròfons de DAZN
"La imatge ha sigut molt dolenta. Quan no competeixes al 100%, a Primera, el rival et passa per sobre. No cal donar-hi més voltes. Juguem amb l'orgull i el respecte de la gent i avui no hem fet la feina que havíem de fer. Podríem dir que estem començant, però per formar un equip cal voler i avui la sensació és que no hem volgut. El Vila-real s'ha sentit super còmode i mai ha tingut la sensació que estàvem al partit. Demano disculpes. Hem de reflexionar. Al futbol hem de viure amb passió i orgull i no pots estar pendent d'altres coses. No estem centrats en aquests nou punts, sembla que esperem a que es tanqui el mercat. Estic molt decebut".
"El més important és l'avui. Hem començat la lliga pensant en com tancarem la plantilla. Ningú ha estat centrat en aquests partits, i encara en falta un. L'afició és normal que estigui preocupada per la imatge de l'equip. Els dubtes que es generen a fora arriben perquè nosaltres no estem centrats".
"Al descans he dit que estic decebut. Segur que la responsabilitat és meva, però sempre busco el meu màxim rendiment. Els he dit que no em sentia representat per ells. Fa molt mal".
Portu, tampoc no amaga la realitat en les seves declaracions, "la golejada és molt dolorosa, és un cop dur. Anímicament, fa mal, i la setmana també farà mal. El més positiu és que només som a la jornada 2 i això acaba de començar. Hem de treballar més que mai, ajupir les orelles i sortir a morir al camp. El 5-0 és un toc d'atenció molt gran".
El davanter murcià ha reconegut que "el Vila-real ha estat molt superior, en tot. Hem encaixat, altre cop, un gol molt aviat i no hem competit en cap moment. Ells han fet tot el contrari". Portu ha acabat amb una reflexió i un missatge positiu. "No parlo de dubtes, ni més enllà. Només em refereixo al fet que en el futbol, quan et donen un cop que fa mal, t'has d'ajuntar, centrar-te i mirar com li dones la volta. No penso en coses externes, només a capgirar la situació. El Girona ho pot fer".
