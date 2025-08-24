Portu: "La setmana farà mal"
El davanter del Girona no amaga la realitat, però envia un missatge d'optimisme
Portu ha donat la cara després de la golejada contra el Vila-real (5-0) en els micròfons de DAZN. "La golejada és molt dolorosa, és un cop dur. Anímicament, fa mal, i la setmana també farà mal. El més positiu és que només som a la jornada 2 i això acaba de començar. Hem de treballar més que mai, ajupir les orelles i sortir a morir al camp. El 5-0 és un toc d'atenció molt gran".
El davanter murcià ha reconegut que "el Vila-real ha estat molt superior, en tot. Hem encaixat, altre cop, un gol molt aviat i no hem competit en cap moment. Ells han fet tot el contrari". Portu ha acabat amb una reflexió i un missatge positiu. "No parlo de dubtes, ni més enllà. Només em refereixo al fet que en el futbol, quan et donen un cop que fa mal, t'has d'ajuntar, centrar-te i mirar com li dones la volta. No penso en coses externes, només a capgirar la situació. El Girona ho pot fer".
