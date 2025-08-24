Portu: "La setmana farà mal"

El davanter del Girona no amaga la realitat, però envia un missatge d'optimisme

Els jugadors del Girona, després d'un gol encaixat

Els jugadors del Girona, després d'un gol encaixat / Andreu Esteban/EFE

Jordi Bofill

Girona

Portu ha donat la cara després de la golejada contra el Vila-real (5-0) en els micròfons de DAZN. "La golejada és molt dolorosa, és un cop dur. Anímicament, fa mal, i la setmana també farà mal. El més positiu és que només som a la jornada 2 i això acaba de començar. Hem de treballar més que mai, ajupir les orelles i sortir a morir al camp. El 5-0 és un toc d'atenció molt gran".

El davanter murcià ha reconegut que "el Vila-real ha estat molt superior, en tot. Hem encaixat, altre cop, un gol molt aviat i no hem competit en cap moment. Ells han fet tot el contrari". Portu ha acabat amb una reflexió i un missatge positiu. "No parlo de dubtes, ni més enllà. Només em refereixo al fet que en el futbol, quan et donen un cop que fa mal, t'has d'ajuntar, centrar-te i mirar com li dones la volta. No penso en coses externes, només a capgirar la situació. El Girona ho pot fer".

