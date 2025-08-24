El salt de Dawda al primer equip deixa fora Miovski
El davanter macedoni, molest per no entrar en la convocatòria davant el Vila-real, deixarà el Girona i pot anar al Rangers
Una cosa va lligada amb l’altra. No és cap secret que el Girona ha posat Bojan Miovski com a principal candidat per abandonar Montilivi aquest estiu. El mateix jugador va explicar públicament que «l’any passat vaig firmar un contracte de llarga durada (fins al 2028), però no puc predir què passarà» en una entrevista concedida al mitjà escocès RG a principis de juny.
La seva sortida, no obstant això, s’ha allargat més del compte i a dia 24 d’agost continua sent futbolista del Girona perquè la prioritat del club blanc-i-vermell sempre ha estat recuperar part de la inversió feta l’agost de 2024 quan es van pagar 8 milions d’euros, entre fixos i variables, a l’Aberdeen escocès pel seu traspàs. La intenció ha estat vendre’l i, si no, cedir-lo amb opció de compra, una fórmula que sembla que s’acabarà produint.
El davanter macedoni, de 26 anys, no va acompanyar ahir l’equip a Vila-real per «decisió tècnica». Sí que va viatjar, en canvi, Dawda Camara després de renovar amb el Girona fins al 2027 i passar a tenir fitxa del primer equip. «L’hem pogut fer professional. La setmana passada no va arribar a temps per entrar en la llista», va dir Míchel Sánchez tot celebrant que el davanter de Banyoles, de 22 anys, passi a formar part de la seva plantilla amb tots els drets com a premi a una trajectòria que ha desenvolupat pràcticament de blanc-i-vermell (va arribar al club l’any 2014 procedent del Porqueres) i que va culminar la temporada passada amb l’ascens del filial a Segona RFEF abans de fer el salt definitiu a Primera Divisió, categoria en la qual encara no s’hi ha estrenat i aquest vespre pot tenir l’oportunitat davant el Vila-real.
El missatge era clar: Dawda passa per davant de Miovski, que no entra en els plans de l’entrenador de Vallecas. Doncs bé, segons va publicar el periodista macedoni Filip Mishov, Miovski està molest per la decisió de Míchel de no haver-lo inclòs en la convocatòria per al partit de la segona jornada a La Ceràmica i ha entès que ha de trobar un nou destí. És aquí on entra en escena, com va avançar la Cadena SER, el Rangers. L’equip de Glasgow està interessat en incorporar l’atacant de Štip si s’aconsegueix arribar a un acord amb els gironins per al seu préstec. El seu futur es resoldrà aviat.
D’altra banda, el final de mercat comportarà més moviments a Montilivi. Ladislav Krejci, amb una proposta del Wolverhampton, i Yangel Herrera, pretès per la Reial Societat, podrien seguir els passos de Miovski i deixar el Girona aquest estiu, mentre que es podria dur a terme el retorn de Bryan Gil. En aquest cas, en propietat si aconsegueix rescindir amb el Tottenham(té contracte fins al 2026).
