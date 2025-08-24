En Directe
La decadència del Girona fa passar pena a Vila-real (5-0)
L’equip de Míchel és una joguina en mans del de Marcelino, que el fa patir de valent a La Ceràmica marcant quatre dels cinc gols encaixats abans de la primera mitja hora de joc
Més val que arribi l’1 de setembre i s’acabi d’una vegada per totes aquest calvari. La decadència del Girona, que ha començat la nova temporada igual, o pitjor, que va acabar el curs passat, quan es va salvar amb només un punt de marge respecte al descens, va fer passar pena a La Ceràmica. L’equip de Míchel Sánchez va perdre davant el Vila-real, però més que el què va ser el com: encaixant quatre gols abans del minut 30 i un cinquè que es va empassar Krappyvtsov a la represa (5-0). Va ser la pitjor primera mitja hora de joc dels gironins a Primera Divisió. Per reflexionar-hi. Cal reaccionar urgentment, perquè la classificació no perdona, i a Quique Cárcel només li queda una setmana per intentar arreglar el que ara mateix no es pot agafar per enlloc.
Des d’Anglaterra, van tenir més d’un ull posat en el Vila-real-Girona que es va disputar a La Ceràmica. Sobretot, a Wolverhampton, on no es van perdre cap detall del partit de Krejci. Míchel va desafiar els milions de la Premier posant de titular al central de la República Txeca en el que pot haver sigut el seu últim partit vestint la samarreta del Girona abans de ser traspassat als Wolves. L’encontre també es va seguir des d’una mica més a prop, a Sant Sebastià, on van estar pendents de Yangel Herrera, pretès per la Reial Societat, que es va lesionar abans de la mitja part.
L’equip titular del Girona davant el conjunt groguet podria ser un parèntesi en plena recta final del mercat, que va regalar tres punts més al rival. Krapyvtsov va situar-se sota pals arran de la baixa per sanció de Gazzaniga i Dawda, que la temporada passada jugava a Tercera RFEF, va debutar a Primera formant part de l’onze l’endemà de renovar fins al 2027 i passar a tenir fitxa del primer equip, després que Míchel hagi deixat de comptar definitivament amb Miovski, que no va viatjar a Vila-real perquè el club blanc-i-vermell el vol fora, i considerés que Stuani portava massa pocs entrenaments per disputar tot el partit.
Quasi tot passava pel mercat, amb alguns jugadors que estaven més per altres coses -com va quedar demostrat-, però no es podia deixar de banda que els gironins van començar la temporada 2025-26 perdent estrepitosament, en la línia com va acabar el curs passat, i era primordial refer-se de la imatge contra el Rayo. Va acabar sent encara pitjor. L’entrenador de Vallecas va començar a introduir als nous perquè captin la idea com més aviat millor. Hugo Rincón i Vitor Reis van sortir d’inici per Arnau i David López, respectivament, mentre que Lemar i Àlex Moreno van fer-ho a la segona part. Al final, són ells els qui ajudaran a complir els objectius.
Perquè si s’ha de comptar amb els de «sempre»... En l’estrena a la Lliga va ser Gazzaniga i en la segona jornada va ser Yangel Herrera. Una pèrdua inadmissible del migcampista veneçolà, que va controlar malament, va tenir com a conseqüència el gol de Nicolas Pépé al minut 7. El davanter del Vila-real no estava ni pressionant a Yangel Herrera, però en veure l’errada no va desaprofitar l’ocasió d’avançar als de Marcelino. Una sotana de Nicolas Pépé també sobre Yangel Herrera gairebé significa el 2-0 amb la fortuna que el cacau de Santi Comesaña va sortir desviat a fora. No obstant això, no va trigar en arribar.
Buchanan va marcar el segon del conjunt groguet marxant com va voler de Krejci, l’altre jugador amb una oferta per abandonar Montilivi al damunt de la taula. El defensa del Vila-real va protagonitzar una gran jugada per la banda esquerra agafant primer l’esquena a Blind i fent-li una sotana al central txec després. Krapvtsov no s’ho veia a venir.
El Girona era una joguina en mans d’un Vila-real que el va fer patir de valent. Va arribar el tercer del Vila-real i, fins i tot, el quart. Tots abans de la primera mitja hora de joc, fent passar vergonya als desplaçats a La Ceràmica. Un cop de cap de Rafa Marín, procedent d’un córner que no es podia defensar pitjor amb tres rivals sense marca, va acabar al fons de la xarxa. Immediatament, Buchanan va aconseguir el seu doblet particular, amb temps d’equivocar-se i tot a l’àrea petita, després que ningú cobrís la banda dreta i Yeremi Pino i el lloretenc Sergi Cardona, que va fer l’assistència, es trobessin una autopista -l’altra banda era igual-. Pape Gueye va enviar un xut a fora...
Després de la pausa d’hidratació, Míchel va canviar el sistema passant a jugar amb tres centrals i es va aturar una mica la sagnia. Sense oblidar, és clar, que el Vila-real va anar baixant les revolucions sense deixar de ser perillós. El Girona directament no ho pretenia, sortint a la segona part amb Tsygankov de principal referència ofensiva. Quan el Vila-real va marcar el cinquè, obra de Buchanan, no va ni burxar en la ferida. El mal feia estona que estava fet.
FINAL | 5-0 | S'acaba el Vila-real - Girona. Partit desastrós del conjunt blanc-i-vermell, que ha encaixat els primers 4 gols en només 28 minuts. Sense capacitat de resposta, l'equip no ha ofert cap símptoma que convidés a l'optimisme i ha rebut el cinquè a la segona meitat.
90' | 5-0 | Tres minuts d'afegit. Tres minuts més de suplici per al Girona.
83' | 5-0 | Hi torna Asprilla! Calca la jugada de fa pocs minuts i torna a posar a prova el porter. Segon xut consecutiu de l'atacant del Girona.
80' | 5-0 | Asprilla, la primera que té, la primera que envia cap a porteria. Encara al marcador i quan veu el forat, aprofita per xutar. Ha aturat Junior amb seguretat.
77' | 5-0 | Míchel ha aprofitat la pausa d'hidratació d'aquesta segona part per asseure Tsygankov, que ha actuat en punta d'atac aquest segon temps. El substitueix Asprilla.
70' | 5-0 | Míchel mou la banqueta i fa entrar Iván Martín. Substitueix John Solís, que ha passat desapercebut a Vila-real.
69' | 5-0 | Un altre canvi del Vila-real, que continua fent entrar pólvora al camp. Entra Moleiro per Yeremy Pino.
65' | 5-0 | Un altre canvi del Vila-real i ovació del públic. Se'n va Gueye i entra Dani Parejo al camp.
63' | 5-0 | El cinquè del Vila-real. Contracop letal dels de casa i Buchanan signa el seu 'hat-trick' particular amb la col·laboració del porter Krapyvtsov, que falla en el seu intent de rebutjar la pilota.
62' | 4-0 | Canvi al Vila-real. Marxa Nicolas Pépé, que ha fet un autèntic partidarro, i entra Akhomach.
- Mor Javier Cid, col·laborador de Sonsoles Ónega a Antena 3 i referent del periodisme i la defensa del col·lectiu LGTBIQ+
- Sis discoteques gironines estan nominades entre les millors del món
- Mor un treballador en ser atropellat per una màquina que estava asfaltant un carrer a Banyoles
- L’Ajuntament de Girona no descarta obrir noves línies si la sortida d'alumnes del Bell-lloc i Les Alzines és 'massiva
- Alerten que la variant de Les Preses i Olot comportarà 'una afectació agrària irreparable
- L’olotí que ho va deixar tot per menjar-se els millors tacos de Mèxic
- El negoci del lloguer d’estiu: un habitatge a la Costa Brava pot generar en dos mesos el mateix que en un any a Girona
- Mor la regidora de Roses Maria Àngels Arjona Crusella