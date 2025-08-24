En Directe

Vila-real - Girona, en directe

Segueix en directe la narració de Diari de Girona i Radioesports.cat del partit que es juga a l'estadi de la Ceràmica

Els jugadors del Girona, durant un amistós del pretemporada

Els jugadors del Girona, durant un amistós del pretemporada / Girona FC

Redacció

Redacció

Vila-real
Actualitzar

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents