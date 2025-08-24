En Directe
Vila-real - Girona, en directe
Segueix en directe la narració de Diari de Girona i Radioesports.cat del partit que es juga a l'estadi de la Ceràmica
La gran sorpresa en l'onze de Míchel és la presència del banyolí Dawda en punta:
Aquesta és la prèvia del partit d'aquesta tarda:
L'11 del Girona: Krapyvtsov, Rincón, Vitor Reis, Krejci, Blind, Jhon Solís, Yangel Herrera, Portu, Tsygankov, Joel Roca i Dawda
L'11 del Vila-real: Júnior, Mouriño, Foyth, Rafa Marín, Cardona, Comesaña, Buchanan, Gueye, Yeremy Pino, Pepe i Etta Eyong
Bona tarda de Lliga! El Girona, disposat a canviar la pèssima imatge de la primera jornada, visita el Vila-real
