David López: "Qui no vulgui jugar que faci un pas al costat"
El capità del Girona expressa el seu malestar després de la derrota contra el Vila-real
David López, un dels capitans del Girona, no va dubtar a mostrar el seu malestar després de la derrota (5-0) contra el Vila-real. En declaracions a DAZN, el jugador del club blanc-i-vermell va sentenciar que "qui no vulgui jugar que faci un pas al costat". A més, va afegir que "hi ha molts jugadors del filial amb ganes".
El defensa del Girona FC va reiterar aquest mateix missatge en un altre mitjà. En aquest cas, Esport 3 va recollir el neguit de López: "Qui vulgui estar, que faci un pas endavant. Qui no, que marxi"
Portu, un dels altres capitans, també va donar la cara després de la golejada. "La golejada és molt dolorosa, és un cop dur. Anímicament, fa mal, i la setmana també farà mal. El més positiu és que només som a la jornada 2 i això acaba de començar. Hem de treballar més que mai, ajupir les orelles i sortir a morir al camp. El 5-0 és un toc d'atenció molt gran".
