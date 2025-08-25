Dawda és titular a La Ceràmica en el debut a Primera
El banyolí va estrenar-se a la màxima categoria l’endemà de tenir fitxa del primer equip
Dawda Camara (Banyoles, 2002) i els familiars que l’acompanyaven ahir a La Caràmica mai oblidaran el partit davant el Vila-real. No pel mal resultat. El davanter, de 22 anys, va debutar a Primera Divisió sent titular contra el conjunt groguet l’endemà de renovar amb el Girona fins al 2027 i passar a tenir fitxa del primer equip. Es va perdre la primera jornada amb el Rayo Vallecano i va veure l’encontre des de la grada de Montilivi perquè és sub-23 i encara no estava inscrit.
El gran protagonista de l’ascens del filial a Segona RFEF, gràcies als seus gols, ha vist recompensat tot el treball dels darrers anys convertint-se en un futbolista de ple dret del primer equip. Tot i que la idea és que sigui el quart davanter, ahir va passar per davant de tothom per les baixes de Bojan Miovski i Abel Ruiz i els pocs entrenaments de Cristhian Stuani.
