«Hi ha portes obertes; ningú pensa en l’equip»
Míchel queda molt tocat anímicament després de la derrota davant el Vila-real i es mostra crític amb la situació: «Tard, però ens tocarà construir»
Amb la cara pagava. «Impotència», «decepció», «preocupació»... Míchel va quedar molt tocat després de la derrota davant el Vila-real (5-0). El Girona va oferir els pitjors 45 minuts que ha fet mai a Primera Divisió com a conseqüència que mig equip, o més, no estava per a res pendent de si pot sortir o no del club. Jugadors com Krejci o Yangel Herrera es van esborrar abans que comencés el partit a La Ceràmica, i això que l’entrenador de Vallecas els va donar la confiança posant-los de titulars.
«Estic preocupat perquè no he vist un equip al camp..., És difícil per mi veure que en cap moment hem sigut un equip», va assegurar el tècnic. De la mateixa manera que ho era donar un missatge per a l’afició: «Tothom ha vist que no hem competit gens. És molt difícil superar la situació d’avui -ahir per al lector- en els primers minuts».
«Tinc la sensació que l’equip està de portes obertes. Jugadors que poden sortir, entrar... El missatge no ha estat bo en cap moment. Estem en una situació en la qual hi ha sis o set jugadors que poden estar a fora o a dins, i aquí ningú pensa en la responsabilitat de donar la seva millor versió en els primers tres partits que seran molt importants. Ja n’hem perdut dos. Necessito un equip per treballar i que tingui anima i passió, que sigui on vol ser. També és responsabilitat nostra, del club. El missatge no ha estat clar. Per mi, no», va lamentar.
Míchel va explicar que «el mercat es tancarà en una setmana i no tothom té clar on és. Has de formar un equip des de fa molt, i no ara. Estem en una situació de massa anades i vingudes. Posem poc focus en el més important. Quan passa després d’una derrota i d’un gol que regales, el teu cap només et diu que no hi vols ser i que sobres. Hi ha tan soroll i sensació d’inestabilitat que falta la paraula equip... Per mi i l’staff és una sensació d’impotència molt dura, decepció enorme. Ens tocarà construir, una mica tard, però ho farem». I va continuar: «Quan el jugador no té clar si es quedarà o sortirà... El jugador té molta informació, però nosaltres tenim tres partits per jugar abans que es tanqui el mercat. Quan les coses van bé, cap problema, però, quan perds i no estàs bé, al camp surten els problemes que tens al cap. Ningú pensa que el més important és l’orgull i la sensació de respectar la samarreta que portem i de sentir que estem a dins d’un equip. Necessito gent que senti que esta dins de l’equip». «El que no estigui disposat a venir aquí, que no vingui. Necessito jugadors que estiguin amb mi», va advertir de cara a la recta final de mercat.
Per a l’entrenador, ha estat un desengany. «Pensava que estava en una situació de treball i estabilitat, però ara mateix és tot el contrari. El mercat acabarà, hem de jugar un partit abans i espero revertir la imatge contra el Sevilla», va apuntar. Assenyalant indirectament a Yangel Herrera, va comentar que el veneçolà, que va sortir tocat, «ha dit que no podia seguir, no ho sé». «Penso que no hem fet les coses bé, però jo també segur i estic a dins d’un projecte. Tinc clar on soc i què vull. Cada temporada és diferent. No estic pensant que aquesta temporada és la continuació de la passada, al contrari. Tinc una nova oportunitat per fer coses bones aquí. No estic sol. L’staff i el club estan al meu costat. Hem de tancar aquesta situació i que tothom tingui les coses clares», va dir.
