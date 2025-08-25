Marcelino: «Repetir això és difícil, sobretot el primer temps»

L'entrenador del Vila-real es mostra «entusiasmat» pel triomf contra el Girona

Marcelino, l'entrenador del Vila-real.

Marcelino, l'entrenador del Vila-real. / EUROPA PRESS

Tatiana Pérez

Tatiana Pérez

Vila-real. Enviada especial

A un costat tot eren cares llargues i a l’altre, alegries. Marcelino va acabar «entusiasmat» per la victòria del seu equip contra el Girona (5-0). «Repetir això és difícil, en especial el primer temps. Precisió, velocitat, arribades, no permetre al rival, transicions, definició... No serà tan fàcil normalment», va dir conscient que els gironins, passius al terreny de joc, els havien regalat el partit. «És efímer. Prendré una copeta de vi amb la família i a continuar treballant. Estic orgullós dels jugadors», va apuntar.

