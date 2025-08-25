«O gasten diners i porten futbolistes, o res canviarà»
L’excapità Eloi Amagat i l’exentrenador i director esportiu Javi Salamero demanen «implicació», «orgull» i «talent» per revertir la crisi del Girona
La trista imatge del Girona a Vila-real (5-0), unida al crit al cel de Míchel, que va acusar els jugadors de tenir el cap a un altre lloc i al club de no ser conscient dels punts en joc que hi ha en aquest inici de temporada, han provocat la primera crisi del curs per a un equip que ha passat de ser l’admiració del campionat a l’últim lloc de la classificació en tan sols dos anys. Dues veus autoritzades com l’excapità Eloi Amagat, l’únic futbolista en vestir la samarreta blanc-i-vermella des de Tercera a Primera, i l’exentrenador i director esportiu Javi Salamero, analitzen la situació per a Diari de Girona.
Amagat, com durant la seva etapa a la gespa, continua dormint malament després d’un mal resultat del club que estima. «Sí, sí, encara em passa, això no ho podré canviar. Molta gent ha participat en el recorregut del Girona cap a la dimensió actual i quan no et sents orgullós o satisfet del que veus, t’afecta. Com a mínim, a mi. Però som a temps de revertir la situació. Som a temps», repeteix, amb l’enyorança de bonics records passats, quan feia d’aficionat i jugador al mateix temps. «Es pot perdre, només faltaria. Però si Montilivi veu onze futbolistes amb caràcter i implicació, si el públic se sent identificat amb l’equip, el rum-rum s’acabarà. L’únic que vol la gent és veure professionals que es deixen la pell pel club que els paga i els ha dut on són», accentua, hores després d’una piulada a les xarxes socials que es va viralitzar. «El poc orgull i caràcter demostrat per l’equip avui (per diumenge) és inadmissible. Qui no senti portar la samarreta del Girona, fora. Cal actuar. Respecte per l’afició i pel club». No és només una frase romàntica i prou, perquè en el context actual, en l’última setmana de mercat, pendents de qui marxa i qui continua, pren tot el sentit del món. Per a bé o per a mal, a la vida cal mullar-se.
Personalitat i lideratges
«És que al Girona se l’ha de respectar», valora Amagat, que continua: «Val molt més la pena tenir gent que vulgui ser aquí, amb gana i energia, encara que a priori no tinguin la qualitat o la repercussió d’altres. Trobo a faltar orgull, de veritat». Per al gironí, que parla des de la seva experiència en un nombre molt ampli de moments complicats en diferents vestidors, aquest és el punt número u on escriure la reconstrucció. «Dins del vestidor hi ha jugadors als quals els sobra personalitat. Ja hi ha lideratges, i estic convençut que el trauran. David López també va ser molt clar, amb les seves declaracions (el central va dir que qui volgués marxar, que ho fes). Cal asseure’s, posar-ho tot en comú i apartar als que no ho tinguin clar. I si han de jugar nanos del filial, que juguin; però si un no està centrat al lloc on està, el seu rendiment no pot ser el millor».
Javi Salamero, vist per una generació d’aficionats blanc-i-vermells de les darreres dues dècades com l’artífex de miracles dignes d’antigues deïtats, dona el seu vistiplau a la teoria. «Que l’entrenador hagi de dir, en la jornada dos, que no se sent representat pels seus jugadors, és un mal símptoma. És una vergonya que el problema sigui un tema d’actitud. Perquè cap de les parts implicades s’ho pot permetre. Qui no estigui a l’altura, no mereix ser al Girona i ha de sortir».
També creu que, si encara manés a la banqueta «faria tres coses. Parlaria amb els afectats en qüestió, dient-los que un mal rendiment perjudicaria el seu traspàs; desconfiaria de la seva honradesa, perquè l’individu mira per ell i no per l’equip; i treballaria la complicitat amb la resta de companys, intentant que figures amb jerarquia estirin als altres. El jugador pot fallar al seu entrenador, però fallar a un company ja és més delicat». El vestidor, però, també ha anat perdent sentiment de pertinença, amb el pas del temps. «En queden pocs, però els que queden són bons. A Stuani, Portu o Juan Carlos, per exemple, els molesta fer el ridícul».
Detectar els problemes
Amagat destaca la seva «sorpresa» per arribar a aquestes altures de mercat amb tanta feina a fer. «Em sorprèn que hi hagi tants noms que ballin i que no s’hagi sigut més contundent per convèncer a un nombre més gran de peces perquè puguin enfocar-se exclusivament en el Girona. Puc entendre que si arriba algú i dona 30 milions per Krejci, hi hagi una petita sacsejada, però no és habitual que tants noms presentin un interrogant. I això perjudica; també a l’entorn, que ja estava prou enrarit per com va acabar el curs passat». Per a Salamero, «la bona notícia de tocar fons, com va passar a la Ceràmica, és que queden dies de mercat. Però això exigeix posar-se les piles: o gasten diners i porten futbolistes, o res canviarà». Una conclusió és que «el problema és estructural. Hem arribat a un moment en què tot són dubtes. Quan un confecciona una plantilla, ha de tenir un pla estratègic; i això inclou perfils ja consensuats. Després el pla varia, perquè el mercat et duu per un costat o un altre, passen moltes coses inesperades. Però ara el Girona té un problema de talent».
L’aragonès diu que «la situació no convida a l’optimisme. Míchel practica una línia de joc clara, però ho ha de fer amb les peces adequades i la plantilla actual no té la capacitat per fer-ho possible». En canvi, Amagat defensa que «té variants, i ho ha demostrat. L'assumpte és que per arriscar cal confiança, i ara no n’hi ha».
Per acabar, l’excapità opina que tot plegat se suavitzaria si veus importants de l’entitat «parlessin amb transparència i senzillesa. Seria important que la comunicació millorés». Salamero, sempre atent als petits detalls, expressa que «amb les seves paraules, Míchel també s’està protegint. Perquè fins i tot pot veure perillar el seu lloc de treball».
