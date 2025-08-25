Vladyslav Vanat, el davanter centre escollit pel Girona
El club gironí busca un nou amb urgència i intensifica les converses per la referència ofensiva del Dinamo de Kíev en una darrera setmana de mercat estressant
El gran propòsit del Girona en aquesta recta final del mercat de fitxatges és encertar-la amb el davanter centre que es vol signar. No ho va fer l’any passat, amb les arribades d’Abel Ruiz i Bojan Miovski, que ja no va ser convocat per al duel contra el Vila-real perquè se li busca una sortida. Però sí que va tenir bona mirada fa un parell de temporades, amb la incorporació d’Artem Dovbyk, que acabaria sent el pitxitxi de la Lliga. Ara, la direcció esportiva blanc-i-vermella vol repetir una operació com aquella, i, tal com va avançar la Cadena Ser, ha fixat el radar en Vladyslav Vanat, el punta del Dinamo de Kíev.
Vanat, valorat en uns 15 milions pel web especialitzat Transfermarkt, té contracte amb el conjunt ucraïnès fins al 2027. Els seus números fan patxoca: en set partits en aquest inici de curs, ha marcat tres gols i ha repartit dues assistències. L’any passat, en 45 partits, va fer-ne 21 i en va repartir 9.
El Girona, que encara no ha invertit cap euro en noves contractacions (Vitor Reis, Lemar i Hugo Rincón són cedits, mentre que Witsel i Àlex Moreno van signar com a agents lliures), posarà tots els ous a la cistella del golejador, sigui Vanat o un altre. Fins ara, pel que fa a la parcel·la ofensiva, Míchel continua disposant de l’etern Cristhian Stuani i Cristian Portu, manté a Abel Ruiz, encara lesionat, i ha ascendit procedent del filial gironí a Dawda, la gran aposta en l’onze titular d’ahir. Miovski, per contra, després de sortir d’inici contra el Rayo Vallecano, però ser canviat abans del descans amb l’expulsió de Gazzaniga, no va ni viatjar. La intenció amb el macedoni és que marxi del club, i la gran notícia seria que ho fes sense que el Girona perdés diners. De moment, si Miovski continua a Montilivi és perquè cap de les ofertes ha satisfet, comptablement parlant.
Últims dies amb deures
Tot just falta una setmana perquè el mercat tanqui i Quique Cárcel i el seu equip de treball tenen un munt d’assumptes pendents a tancar, tant pel que fa al capítol d’entrades com al de sortides. Mentre Krejci rumia si accepta o no la milionària oferta del Wolverhampton, Miovski valora destins, i potser també Solís, pendents de si algun club apareix amb bitllets per endur-se Blind, Yangel o Tsygankov, el Girona ha de fitxar el davanter, un o dos migcampistes i qui sap si algun defensa. Tot pot passar, encara. Bo o dolent, ja es veurà.
