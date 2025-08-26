Del 4-2 al Barça al 5-0 de Vila-real: com desmuntar un equip en 15 mesos
La mala planificació esportiva que persegueix el Girona des de l’estiu passat ha dut un equip que va tocar la glòria en classificar-se per a la Champions a deambular com ànima en pena
El 4 de maig de 2024 el Girona va tocar el cel: victòria apoteòsica a Montilivi contra el Barça (4-2), amb remuntada inclosa, i classificació històrica per a la Champions. L’equip i l’afició ho van celebrar llargament. La comunió era total. El 24 d’agost de 2025, en canvi, el Girona va protagonitzar un ridícul majúscul a Vila-real encaixant una golejada (5-0) que va despullar totes les misèries que ara s’arrosseguen. Entre un partit i l’altre, entre la glòria i l’infern, només han passat quinze mesos. Un manual de com destruir un equip en poc més de 400 dies davant la perplexitat de l’afició.
Míchel ha trigat a adonar-se’n, però sembla que la vergonya de Vila-real ha servit per obrir-li els ulls. El mateix entrenador que després de perdre contra el Rayo ho considerava un «accident» i en culpava, en part, la gespa, ha canviat sorprenentment de discurs. I ja admet obertament que aquí s’haurà de construir des de zero, que anem tard (curiosament això mateix ho van advertir Krejci i Yangel fa un mes en dues entrevistes) i que hi ha molta feina per fer. «Estic molt decebut, no som un equip», va assegurar després del partit, abatut per una actuació mancada d’actitud i sentit. És el que té haver llançat l’estiu per la borda i arribar a l’última setmana de mercat amb el més calent a l’aigüera. Aquesta planificació esportiva no la pot defensar ni Perry Mason.
Aquell Girona que havia convertit Montilivi en un Celler de can Roca del futbol modern, és avui una joguina trencada, una broma de mal gust, tot i que encara hi ha a la plantilla sis jugadors que hauran disputat aquests dos partits que han marcat tendència: David López, Daley Blind, Yangel Herrera, Tsygankov, Ivan Martín i Portu. Classificar-se per a la Champions podria haver estat un roc a la faixa per anys per créixer i estabilitzar el club. Però tot i haver gaudit de 100 milions de pressupost, un any després no hi ha ni projecte ni equip i ens volen fer creure que això segueix sent el Girona d’abans, el pobre, el que a Primera només podia aspirar a tenir cedits i mirar de pescar algú en propietat a cost zero. Les inversions de l’estiu passat per Asprilla, Abel Ruiz, Miovski, han sigut totes fallides, potser no faria falta ni recordar-ho. Ja no hi són ni Dovbyk, ni Aleix Garcia, ni Miguel (que en números rodons van deixar gairebé 60 quilos), i no se’ls ha sabut reemplaçar, en especial, als dos primers. Segueix faltant un organitzador i un davanter centre amb cara i ulls, potser un parell de laterals, i segurament un altre porter. El pedaç d’Arthur en el mercat d’hivern va ser això, una solució d’emergència, i de rendiment no immediat. De mitjapuntes bé, gràcies.
La segona volta de la temporada passada (13/57 punts), la permanència agònica per un punt, el patètic 0-4 contra l’Atlètic per tancar el curs, haurien d’haver estat senyals d’alarma prou importants com per fer alguna cosa aquest estiu. Quique Cárcel va prometre que hi reflexionarien i analitzarien. De Pere Guardiola i la resta dels accionistes no en sabem res perquè no parlen. De portes en fora, només se’ls veu en fotos. La consigna d’aquest estiu era clara: vendre, i vendre quants més jugadors millor. Tot l’equip està al mercat i si en aquests propers dies venen a per Krejci i Yangel, els dos que més han sortit a les travesses de sortida, se n’aniran, com també se’n poden anar Tsygankov, Arnau o Gazzaniga per poc que hi hagi una oferta que agradi a la propietat. Com que les sortides es van encallar (de moment només ho ha fet Miguel, i tot just fa uns dies), les entrades també han anat tard i ara tots a córrer. La pregunta és per què un equip que ve de la Champions està així d’ofegat.
A Girona, històricament, n’han passat de l’alçada d’un campanar. Hem vist un helicòpter sobrevolant la gespa de Montilivi per intentar-la assecar i que s’hi pogués disputar un partit contra el Barça de Copa Catalunya; que va fallar el fax el 2009 per poder inscriure Antonio Calle; que una vegada es va fitxar el cosí de Messi, tot i que els resultats, no cal dir-ho, no van ser els mateixos; que una delegació del club pretenia ser rebuda pel papa de Roma; que s’havia proposat Montilivi per acollir el Mundial 2018 dins l’anomenada Candidatura Ibérica; que la grada de preferent s’enfonsés d’un dia per l’altre als noranta... i tantes altres. Que era més esperpèntic, tot això o veure com s’ha deixat caure un projecte que havia fet il·lusionar tota la ciutat i el futbol català?
