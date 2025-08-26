La fractura al vestidor del Girona: «El que vulgui ser-hi, ha de fer un pas endavant»
David López i Portu evidencien les diferències que hi ha ara mateix a l'equip de Míchel
Els capitans critiquen que l’equip «no va competir» a Vila-real
Quique Cárcel va dir després d’aconseguir la permanència a Valladolid el passat 13 de maig que des de la direcció esportiva s’analitzaria amb detall la caiguda de l’equip a la segona volta, la qual li va provocar un «sentiment d’angoixa i, alhora, de responsabilitat» perquè una plantilla confeccionada per jugar a la Champions i «tenir un any tranquil» va acabar patint per salvar-se. «Els primers perjudicats són els jugadors», apuntava intentant protegir-los.
Amb tot, el mercat d’estiu va començar sense moviments aparents, Míchel assegurant que hi havia una «base espectacular» i assumint un ‘mea culpa’ perquè «per fer un equip i ser una família, el primer que ha de fer un pas endavant soc jo». Tot anava com una seda -la sensació que tenia l’entrenador «des de dins» era bona-, fins que va començar la nova temporada i dues derrotes consecutives amb un balanç d’1-8 contra Rayo Vallecano i Vila-real en els dos primers partits de Lliga, que van deixar el Girona cuer, van treure els drapets al sol. Miguel va ser traspassat al Nàpols perquè «volia sortir», com tants altres, i el tècnic de Vallecas va carregar contra els jugadors i el club en una de les rodes de premsa més dures que se li recorden.
«En cap moment hem sigut un equip. Hi ha sis o set jugadors que poden estar a fora o a dins, i aquí ningú pensa en donar la seva millor versió. El mercat tancarà d’aquí a una setmana i no tothom té clar on juga. Fa molt que s’hauria d’haver format l’equip, no ara. Ens tocarà construir tard», va criticar Míchel mentre repartia responsabilitats. «També és del club. El missatge no ha sigut clar», va apuntar.
Després de la vergonyosa derrota a La Ceràmica, on al minut 28 els gironins ja perdien per 4-0 i no van mostrar cap signe que els importés gaire el resultat, dos dels capitans del Girona van haver de donar la cara i van fer evident la fractura i les diferències que hi ha ara mateix al vestidor. Segurament, ja n’hi havia al final del curs passat i, per això, Míchel parlava de tornar a fer que «l’equip sigui una família» com ho havia sigut anteriorment fins als comiats d’Aleix Garcia, Savinho, Dobvyk, Juanpe, Borja García, Santi Bueno, Terrats, etc.
«És molt difícil d’explicar. Això és Primera Divisió i si no vas amb competitivitat, ganes i voluntat és molt complicat. Encara més davant equips com el Vila-real. Llavors passa el que passa... Són situacions que no són admissibles des del punt de vista professional, tant pel club com per un mateix», va lamentar David López al micròfon d’Esport3. El central català, que va substituir Yangel Herrera al minut 42 perquè el migcampista veneçolà, amb el desig de fitxar per la Reial Societat, «no podia seguir», va ser més contundent a DAZN: «Sense orgull no es va enlloc. Cal donar un missatge a dins del vestidor perquè això no pot passar més. Sense ànima no es pot. Tenim molts jugadors del filial amb ganes, així que qui no vulgui jugar que faci un pas al costat». Raó no li faltava a l’ex de l’Espanyol ja que Joel Roca, que ha entrat amb força al primer equip després d’haver de marxar cedit al Mirandés a Segona Divisió l’any passat, va ser el millor del conjunt gironí en les dues primeres jornades.
A continuació, Portu va donar el seu punt de vista. «Demano disculpes a l’afició i a la gent que s’ha desplaçat fins aquí. No hem competit en cap moment ni hem estat pel partit. És un cop dur. Hem d’unir-nos més per ser un equip», va comentar. El mitjapunta murcià va coincidir en tot moment amb David López: «Hem de mirar-nos tots a la cara i reflexionar. Tothom està entrenant bé, però el que vulgui ser-hi ha de fer un pas endavant i defensar l’escut com mereix. És el que pot passar quan la competició comença amb el mercat obert... Surten molts noms i això pot portar-te a desconcentrar-te i no estar al cent per cent posat. No ho sé».
David López i Portu van sortir resignats de l’estadi del Vila-real, de la mateixa manera que es va veure a Stuani, Arnau... El davanter uruguaià i el lateral català no van participar en l’encontre perquè Míchel els va deixar a la banqueta. En canvi, l’entrenador va posar de titulars a Yangel Herrera i Krejci, dos dels jugadors que estan més a fora que no pas a dins, tal com van demostrar amb les seves greus errades al terreny de joc. Ells es van dirigir cap a l’autobús amb els auriculars posats i absorts de la cura realitat perquè el seu futur imminent es resoldrà aquesta setmana i serà lluny de Montilivi.
El Girona torna avui als entrenaments amb molta feina per fer, al camp i als despatxos.
Subscriu-te per seguir llegint
- Masquef: 'No teniu prou feina en governar a Girona que heu de venir a donar lliçons a Figueres?
- Búnquers a Girona: espais preparats per a la fi del món
- Una regidora de Girona denuncia que no la deixen entrar a la piscina de Figueres
- Aquests municipis gironins tenen més treballadors que habitants
- Mor als 42 anys Verónica Echegui
- Macrodispositiu policial contra el top manta a Roses: Un detingut i almenys 11 investigats
- De Vigo a Olot: el rastre del prolífic i polèmic emprenedor Eusebio Novas
- S’encasta amb el cotxe contra un hotel de Lloret fugint d’un control: conduïa sense carnet i begut