Krejci es convertirà en nou jugador del Wolverhampton
El central txec viatjarà a Anglaterra en les pròximes hores per passar la revisió mèdica i tancar el seu fitxatge pels Wolves
Ladislav Krejci va jugar el passat diumenge a Vila-real el seu darrer partit vestint la samarreta del Girona. El central txec, de 26 anys, va ser titular a La Ceràmica tot i que el seu fitxatge pel Wolverhampton, que pagaran més de 30 milions d'euros pel traspàs del jugador, era imminent. L'equip de Míchel ha tornat avui als entrenaments després de la dura derrota contra els de Marcelino (5-0) en una setmana que es presenta clau amb el desenllaç del mercat i la preparació del partit d'aquest dissabte contra el Sevilla a Montilivi (19.30 h), en el qual els gironins necessiten estrenar el caseller de punts i millorar les sensacions a la gespa.
Ja no hi serà Krecji, que s'ha acomiadat aquest matí dels seus companys i del cos tècnic perquè viatjarà a Anglaterra en les pròximes hores per passar la revisió mèdica i tancar la seva incorporació als Wolves, on coincidirà amb l'ex del Girona Santi Bueno, un any després de fitxar pel club blanc-i-vermell. Totes les parts van arribar a un acord la setmana passada, però el futbolista havia demanat un parell de dies per acabar-s'ho de rumiar i finalment ha accedit a fer el salt a la Premier.
