Àlex Moreno: "Hem de remar tots en la mateixa direcció i sentir passió pels colors"
El lateral barceloní assegura que veu un vestidor “sa” amb ganes de revertir els mals resultats
No ha estat el primer dia d’Àlex Moreno com a jugador blanc-i-vermell perquè ja en fa uns quants que s’entrena amb l’equip i dissabte fins i tot va estrenar-se en la desfeta a Vila-real (5-0). Aquest migdia, però, sí que el lateral barceloní ha estat presentat oficialment com a nou jugador del Girona i ha trepitjat Montilivi vestit de blanc-i-vermell. El de Vilafranca del Penedès, de 30 anys, ha arribat lliure de l’Aston Villa i ha signat per dues temporades amb la intenció d’aportar la seva experiència i ajudar el Girona a aixecar el vol. Enmig del clima de crisi i mala maror pels resultats i les sensacions després de dues jornades, Moreno s’ha alineat amb el discurs de Míchel del final de Vila-real. “Hem de remar tots en la mateixa direcció. Qui vingui, que sumi i ho faci amb passió per la samarreta; els que hagin de sortir, que facin un pas al costat. És decisió seva.”
En aquest sentit, Moreno ha demanat “passió” pels colors del Girona. “Vestim la samarreta d’un club històric. Ara mateix, els que siguem aquí hem de tirar-ho endavant. Segur que els resultats vindran. Acabem de començar. Estem creant l’equip”.
El director esportiu Quique Cárcel ha revelat que Moreno era l’objectiu número per substituir Miguel Gutiérrez i, en aquest sentit, el futbolista ha confessat que la presència de Míchel ha estat clau per la seva arribada. “Vaig coincidir amb ell al Rayo i vam viure bones experiències, com l’ascens. El veig igual, és bromista com sempre, però quan ha d’estar per la feina, ho fa. Felicita i fa crits, quan cal. Sempre amb les coses clares i la confiança que no ens mentirà.”
