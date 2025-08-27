Els expresidents critiquen la manca de planificació
Vilaró, Boadas, Rebled i Otamendi creuen que la derrota davant el Vila-real (5-0) ha destapat les mancances d’un Girona que s’hauria d’haver reforçat molt abans
El Girona ha començat la temporada 2025-26 abocat a una crisi que, més que de resultats, perquè les dues derrotes contra Rayo (1-4) i Vila-real (5-0) arriben tot just en les dues primeres jornades de Lliga i hi ha temps suficient per arreglar-ho, sembla estructural, amb jugadors titularíssims com Krejci o Yangel Herrera, entre d’altres, en la rampa de sortida, els nous que necessiten posar-se a to per poder ajudar l’equip i fitxatges de futbolistes contrastats per fer quan queda menys d’una setmana per a què finalitzin les operacions. «Quan es tanqui el mercat ens mirarem a la cara i direm ‘som aquests’. A partir d’aquí, a construir. Potser anem una mica tard, però és el que ens tocarà, i ho farem», va dir Míchel, decebut, després de perdre a La Ceràmica en un partit que va obrir la caixa dels trons. Precisament, la manca de planificació és el que critiquen els expresidents blanc-i-vermells. Diari de Girona ha parlat amb Ramon Vilaró (2010-2012), Joaquim Boadas (2012-2013), Francesc Rebled (2010/2013-2015) i Patxi Otamendi (2015). Tots ells, tenen l’experiència d’afrontar situacions complicades des de l’ascens a Segona A.
«L’equip viu una crisi que no és nova d’aquest estiu, ja ve de la segona volta del curs passat. Com que no s’han corregit algunes coses, seguim igual. Alguns jugadors van demostrar que no són vàlids per al Girona i fa setmanes que haurien d’haver sortit. Potser, s’ha començat a treballar tard perquè ara el temps és just. S’ha de tractar immediatament. O es fan les coses ràpid o ens passarà com al Valladolid: no pujarem de la 20a posició. No ens convé ser el fanalet vermell», alerta Boadas. Per a ell, que té un petit paquet d’accions per seguir vinculat a l’entitat gironina, «anar a la Champions no ens convenia perquè no tenim l’estructura i hem ensenyat una mica les vergonyes. La columna vertebral de l’equip va marxar i no es va saber invertir els diners dels traspassos adequadament. Si vens un killer consolidat com ho era Dovbyk, no podies portar davanters que estaven verds o sense experiència. Els resultats els tenim a sobre la taula. S’ha perdut el temps».
En la mateixa línia es troba Rebled. «Que fins ara no s’han fet bé les coses és evident, dir el contrari seria tancar els ulls. El mercat d’estiu no ha funcionat i no s’ha treballat perquè en els dos primers partits de Lliga han fallat moltes coses... En les últimes 24-48 hores del mercat passaran moltes coses, segur. Quan s’hagi tancat el mercat, veurem com queda la plantilla i podrem valorar, però, tenint en compte com va acabar la temporada passada, el primer dia de mercat s’haurien d’haver tingut jugadors perquè hi fossin quan comencés la pretemporada. Imagino que hi ha un tema de límit salarial i hi ha jugadors com Abel i Miovski que deu costar vendre’ls perquè no han donat rendiment. L’any passat es va fitxar car i malament. Ara bé, dona la sensació que tot l’equip està en venda i això genera inestabilitat a la plantilla. Els jugadors amb valor de mercat voldran marxar per poder lluitar per Europa en un altre lloc. Caldrà esperar. A veure si Míchel és capaç o no de revertir aquesta situació», apunta.
Alhora, Rebled considera que «el Girona té un problema de comunicació»: «Fins ara Míchel i l’equip ho tapaven tot, però a la que la pilota deixa d’entrar... A Vila-real va sortir tot. Perquè Míchel posi en dubte la gestió de la propietat... Té part de raó. A banda que l’emprenyada general del soci ve de lluny. Mai s’informa bé de les coses: què passa amb la plantilla, per què no hi ha prous torns, per què els elevats preus de la Champions..? S’ha produït un distanciament i hi ha poc interès».
Boadas, qui presidia el Girona «amb uns pressupostos de 4,5 milions d’euros (2,1 de TV + tot el que podíem rascar d’espònsors i carnets)», comenta que «des que els màxims accionistes van agafar el timó l’any 2015, no s’ha invertit. Veig que potser aquest ‘orgull gironí’ no ho és tant, a diferència d’altres èpoques -«jo ho porto a la sang, el meu rebesoncle va ser un dels fundadors», destaca-. Han portat altres clubs com el Granada i ho veuen més com una plataforma de compravenda de jugadors. És normal que l’afició estigui preocupada».
Per la seva part, Otamendi creu que «al Girona hi ha prioritats que potser no són els resultats esportius de l’equip. Més aviat seria una línia de venda». Recentment, ha publicat al seu compte d’X que «si voleu assenyalar el màxim responsable de la configuració de la plantilla es diu Pere Guardiola. La resta són co-responsables que s’han prestat al joc. No oblideu que és representant de jugadors i hi ha un conflicte d’interessos, també amb el City. Futbol modern». Ho desenvolupa en aquestes pàgines: «Està bé fer negoci. És una SAD i hi ha una propietat, però hi ha d’haver un equilibri que ara mateix no es produeix. És molt fàcil parlar de Quique i de Míchel, però la gent no recorda què implica tenir una propietat com la que tens. Hi ha recursos i està vinculada amb el City, alhora que hi ha una persona amb altres negocis. Els moviments sempre van en la mateixa línia: o venen veterans a jubilar-se o jugadors joves que et poden aportar econòmicament. El problema és que si surten ara, se n’hauran de portar de nous i no hi ha temps. Els jugadors ho noten, hi ha foc al vestidor».
Mentre que Vilaró intenta trobar la calma entre tant rebombori. «Portem dos partits només. Ni abans érem tan bons ni ara som tan dolents. És molts important recordar-ho», expressa. Això no treu que pensi que «s’ha fet tard»: «Equips com el Llevant o l’Elx van fer una exhibició i acaben de pujar. Els recent ascendits tenen un equip impressionant... Per què serveix el City? De moment només ha vingut un jugador, que és defensa central, i el primer dia que és titular ens marquen cinc gols... Pep Guardiola va dir que li sobraven jugadors, que no en volia més de 22, però els de primer nivell com Echeverri es busquen altres equips competitius com és normal. A part que Pere Guardiola només vol vendre. Si ara venem als més bons, què anirem a comprar? Canviem pets per merda. No entenc com no es tenien fitxatges tancats abans de començar les vacances. Míchel no mereix això».
Subscriu-te per seguir llegint
- Masquef: 'No teniu prou feina en governar a Girona que heu de venir a donar lliçons a Figueres?
- Búnquers a Girona: espais preparats per a la fi del món
- Una regidora de Girona denuncia que no la deixen entrar a la piscina de Figueres
- Aquests municipis gironins tenen més treballadors que habitants
- Mor als 42 anys Verónica Echegui
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- Macrodispositiu policial contra el top manta a Roses: Un detingut i almenys 11 investigats
- De Vigo a Olot: el rastre del prolífic i polèmic emprenedor Eusebio Novas