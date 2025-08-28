Herrera i Miovski sortiran i Vanat reforçarà la davantera
El veneçolà té la voluntat de sortir a la Reial Societat amb qui el Girona negocia una operació que inclouria l’arribada de Sadiq
El davanter ucraïnès no jugarà avui amb el Dinamo de Kiev la prèvia de l'Europa League i el seu fitxatge pren força
Han passat els mesos i les setmanes i ara ja només són cinc els dies que resten de mercat per tal que el Girona es reformuli de dalt a baix o faci els retocs que calguin per presentar una plantilla capaç de competir dignament a Primera. De moment, després de dues jornades -i dues derrotes- no sembla que amb el gènere que hi ha Míchel pugui fer gaire màgia. I menys si en aquesta darrera setmana de mercat se’n van peces importants com Krejci i Yangel Herrera. Que se n’aniran. El txec ja és camí cap a Wolverhampton per signar pels Wolves en una operació de cessió amb compra obligatòria que deixarà trenta milions a la caixa, entre aquest estiu i el següent.
La porta no es tancarà amb l’adéu de Krejci. El seguiran més jugadors. El més important, Yangel Herrera. El veneçolà ha pres la decisió de tancar l’etapa al Girona i acceptar la proposta de la Reial Societat. Així ho ha transmès al club el jugador, lesionat muscularment a Vila-real dissabte i que, segons la SER, en té per entre sis i vuit setmanes. A partir d’aquí, el club gironí i el basc estan negociant la fórmula, que podria passar per una quantitat fixa i la cessió del davanter Sadiq a Montilivi. No està clara aquesta operació, perquè el nigerià continua, marrà, amb la voluntat de jugar al València. El que sí que ho és, de clar, és que el Girona vol dos davanters més abans de dilluns. El nom que hi ha sobre la taula i amb qui hi ha converses molt avançades és el de l’ucraïnès Vladislav Vanat, del Dinamo de Kiev, per qui caldria pagar un traspàs important que fregaria els 15 milions d’euros -amb un percentatge en una futura venda- i signaria per 5 anys, segons Nil Solà. En aquest sentit, Vanat no ha estat inclòs pel tècnic del Dinamo, Oleksandr Shovkovskyi, a la convocatòria pel partit d’avui de prèvia de l’Europa League contra el Maccabi de Tel Aviv i això podria ser indicatiu que és ben a prop de Montilivi. Paral·lelament, qui en les pròximes hores també podria arribar al Girona és el migcampista marroquí Azzedine Ounahi, per qui el club pagaria uns 6 milions d’euros a l’Olympique de Marsella. Ounahi, que la temporada passada va jugar cedit al Panathinaikos, va destacar al Mundial del 2022 celebrat a Qatar.
Carpetes i més carpetes, doncs, són les que té al cim de la taula, Quique Cárcel el telèfon del qual treu fum aquests dies. A part de les de Krejci, Herrera i dels futuribles Sadiq i Vanat, també hi ha la de Bojan Miovski. El davanter macedoni no entra als plans del club, que negocia amb el Glasgow Rangers una operació de cessió amb opció de compra obligatòria. El cartell de Miovski a Escòcia, fitxat l’estiu passat per uns cinc milions més variables, fa que hi tingui mercat i que el Rangers aposti fort per ell. Tant, que el vol ja per aquest cap de setmana per jugar el derbi de l’Old Firm diumenge contra el Celtic.
Tota aquesta muntanya russa imprevisible d’operacions de sortida i d’entrada que es viu a Montilivi aquesta setmana fa que les posicions i el nombre de fitxatges pugui variar. De moment, el que és segur és que han d’arribar dos davanters a la plantilla i que Miovski no hi té lloc. Caldrà veure també si Dawda Camara es queda definitivament al primer equip o surt cedit.
Míchel també vol un extrem i un mitjapunta versàtil que pugui actuar per la banda. I també un pivot organitzador amb capacitat de crear. En aquest perfil hi podria encaixar Stefan Bajcetic, de vint anys, propietat del Liverpool que el va tenir cedit el curs passat al Salzburg i al Las Palmas. Bajcetic agrada però no està gens clar que el Liverpool, i el seu entrenador Arne Slot, el deixin sortir. Mentrestant, un dels que tenia la porta oberta aquests dies és Jhon Solís. Tanmateix, el colombià, titular les dues primeres jornades, podria acabar quedant-se veient les altes possibilitats que Herrera acabi deixant Montilivi.
