Krejci ja és del Wolverhampton

El club anglès confirma la cessió del central txec a qui comprarà el curs vinent si es compleixen un seguit de clàusules

El Girona ingressarà trenta milions d'euros entre aquest estiu i el que ve en la venda més alta de la seva història

Krejci, en acció la temporada passada

Krejci, en acció la temporada passada / Marc Martí Font

Marc Brugués

Girona

Ladislav Krejci ja és història a Montilivi. El central txec ha deixat de ser avui jugador del Girona després de l'acord amb el Wolverhampton, amb qui signarà fins al 2030. L'operació, segons informa el Wolverhmapton, és una cessió que es convertirà en compra l'estiu que ve si es compleixen un seguit de clàusules. Aquestes variables són, en principi, de fàcil compliment i el Girona ingressarà entre aquest estiu i el que ve, trenta milions d'euros que multipliquen per més de tres els gairebé vuit que va costar l'any passat. Amb l'entrada d'aquests diners, el Girona confia poder encarar els fitxatges d'Ounahi (Marsella), amb qui ja està tot d'acord, i de Vanat (Dinamo de Kiev).

