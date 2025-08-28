Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ounahi arribarà demà a Girona

El conjunt de Montilivi lliga el fitxatge de l'internacional marroquí de l'Olympique de Marsella

Ounahi, en acció amb l'Olympique de Marsella

Ounahi, en acció amb l'Olympique de Marsella / Instagram

Amb el neguit de saber que dilluns es tanca el mercat, el Girona intenta tancar les operacions que té pendents, que en són moltes. Aquest matí ha confimat la sortida de Krejci cap al Wolverhampton i el següent moviment serà el fitxatge d'Azzedine Ounahi. L'acord amb l'Olympique de Marsella pel traspàs del migcampista marroquí, de 25 anys, és total, a canvi d'uns sis milions i el jugador té previst arribar demà al matí a Girona per sotmetre's a la revisió mèdica.

Ounahi és un migcampista arribador que va despuntar al Mundial 2022 amb el Marroc i que el gener del 2023 va fitxar per l'Olympique de Marsella procedent de l'Angers. Aquesta darrera temporada va jugar cedit al Panathinaikos (37 partits, 5 gols i 7 assistències). Amb Ounahi, Míchel guanyarà una peça versàtil al mig del camp amb capacitat d'actuar, sobretot als interiors i també de pivot; i amb arribada.

