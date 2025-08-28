Ounahi arribarà demà a Girona
El conjunt de Montilivi lliga el fitxatge de l'internacional marroquí de l'Olympique de Marsella
Amb el neguit de saber que dilluns es tanca el mercat, el Girona intenta tancar les operacions que té pendents, que en són moltes. Aquest matí ha confimat la sortida de Krejci cap al Wolverhampton i el següent moviment serà el fitxatge d'Azzedine Ounahi. L'acord amb l'Olympique de Marsella pel traspàs del migcampista marroquí, de 25 anys, és total, a canvi d'uns sis milions i el jugador té previst arribar demà al matí a Girona per sotmetre's a la revisió mèdica.
Ounahi és un migcampista arribador que va despuntar al Mundial 2022 amb el Marroc i que el gener del 2023 va fitxar per l'Olympique de Marsella procedent de l'Angers. Aquesta darrera temporada va jugar cedit al Panathinaikos (37 partits, 5 gols i 7 assistències). Amb Ounahi, Míchel guanyarà una peça versàtil al mig del camp amb capacitat d'actuar, sobretot als interiors i també de pivot; i amb arribada.
- Tens sargantanes a casa? Aquest és el seu significat mil·lenari
- Els Mossos intensifiquen la vigilància a les carreteres secundàries de la Costa Brava amb agents i cotxes d'incògnit
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- Cau un llamp al teulat d'una casa a Torroella i causa un tall de llum
- Llança una taula contra un nen de 5 anys i després amenaça el pare amb una gerra trencada de vidre a Platja d’Aro
- Herrera i Miovski sortiran i Vanat reforçarà la davantera
- Els expresidents del Girona critiquen la manca de planificació
- Va matar Francisco de Pablo a cops per 300 euros i va enterrar el seu cadàver en una fossa