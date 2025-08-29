Els més fràgils de tota la Lliga
Girona i Sevilla, juntament amb els recent ascendits Llevant i Oviedo, no han sumat cap punt encara i són els que més inseguretats han transmès en les dues primeres jornades
El curs passat no van baixar per un punt
Demà al vespre, a Montilivi, (19.30h) es trobaran, segurament, els dos equips que més inseguretats han transmès en les dues primeres jornades de Lliga. Girona i Sevilla han deixat veure una alarmant fragilitat que ambdós arrosseguen des del final de la temporada passada, quan no van baixar a Segona per ben poc. Es van salvar amb un punt de marge respecte al descens (41), i encara gràcies. Juntament amb els recent ascendits Llevant i Oviedo, són dos dels quatre equips que encara no han estrenat el caseller encaixant dues derrotes consecutives amb l’afegit que els resultats de gironins i sevillistes són molt més preocupants perquè, ara mateix, estan lluny de les exigències que marca la competició.
Les declaracions postpartit de Míchel i jugadors com David López i Portu assegurant que «no som un equip» són esfereïdores; mentre que les d’Almeyda -el tècnic va deixar anar frases com «em preocupa recuperar la confiança perquè els futbolistes puguin rendir»- tampoc generen optimisme al sevillisme. Els dos entrenadors van rebaixar el to del seu discurs, carregat d’optimisme al principi, després de perdre a Vila-real (5-0) i contra el Getafe (1-2), respectivament. Els dos equips es veuran les cares demà en un partit que pot agreujar encara més la crisi que travessen en qualsevol de les dues bandes o calmar les aigües abans d’un tancament de mercat que serà determinant tant pel Girona com pel Sevilla.
Els dos necessiten una revolució integral, que, amb la Lliga començada, no està completa. Quique Cárcel i Antonio Cordón, director esportiu del Sevilla, han seguit un tarannà similar aquest estiu, fent-se els durs en les negociacions i refiant-ho tot als últims dies de mercat. A Montilivi, on ahir van acomiadar-se de Krejci, s’espera dir adeu també a Yangel Herrera i Miovski -si no hi ha cap sorpresa més- i estan pendents de poder anunciar els fitxatges d’Ounahi i Vanat, entre d’altres. Mentre que al Sánchez-Pizjuán, on ahir van inscriure per fi Alfon i Sauzo, segons Diario de Sevilla, haurien d’incorporar «per ser competitius» un lateral dret, dos centrals, un o dos migcampistes i un davanter. La defensa és una de les posicions més debilitades dels andalusos, tenint en compte que Almeyda fins ara ha alineat Juanlu, Castín, Kike Salas i Carmona i no confia en Marcao ni Pedrosa, amb el cartell de transferible.
Per a l’encontre de demà, Míchel estarà força limitat per la manca de futbolistes, alguns dels quals ja van desconnectar a La Ceràmica -veient com es presentaven les coses, han preferit sortir tot i ser indiscutibles per al tècnic- i podria fer un onze amb Gazzaniga, Arnau, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno, Solís, Iván Martín, Tsygankov, Joel Roca, Portu i Stuani. A la banqueta li quedarien els dos porters Juan Carlos i Krapyvtsov, els defenses Hugo Rincón, David López, Francés i Gibi i Papa Ba del filial, els migcampistes Witsel i Lemar, i els davanters Asprilla i Dawda.
Alhora, les dues direccions esportives han apostat per adquirir jugadors a cost zero com Witsel al club blanc-i-vermell i Alfon i Sauzo al club andalús. La del Girona, a part d’Àlex Moreno que, segons LaLiga, l’acord amb l’Aston Villa s’hauria tancat en forma de traspàs, ha resolt la resta d’operacions amb cessions (Vitor Reis, Lemar i Hugo Rincón) i el salt de Dawda al primer equip. La despesa forta s’espera pròximament, després de les vendes de Miguel i darrerament Krejci.
El límit salarial i les incorporacions del passat, amb inversions que no han sortit profitoses com els 25 milions que es van pagar per Asprilla al Girona o els 20 milions que es van gastar per Nianzou al Sevilla, han condicionat les dues entitats -els sevillistes fa més temps que n’estan pagant les conseqüències-. El club del Nervión, per exemple, va tancar el curs passat sent l’equip amb el límit salarial més baix de Primera i, fins i tot, de Segona (684.000 euros). D’altra banda, els blanc-i-vermells van fer rècord amb 98.877 milions gràcies a la participació a la Champions, però enguany aquesta xifra es reduirà considerablement.
Les dues primeres derrotes del Girona, que ha perdut contra Rayo (1-3) i Vila-real (5-0), i Sevilla, que ha patit desfetes amb l’Athletic (3-2) i (1-2), han encès totes les alarmes entre les dues aficions, les quals carreguen contra la llotja per mala planificació. Els de Míchel tenen l’agreujant, a més a més, que només han marcat un gol obra de Joel Roca. La Champions ha passat factura, primer al Sevilla pel mercat del 2022 i més tard al Girona pel mercat de l’estiu passat. La devaluació és evident.
- Herrera i Miovski sortiran i Vanat reforçarà la davantera
- Els expresidents del Girona critiquen la manca de planificació