El Girona de Míchel ha de fer foc nou contra el Sevilla: “És molt important que demà comenci la temporada”
Tsygankov és dubte per unes molèsties a la cama esquerra i Yangel, pretès per la Reial Societat, està lesionat
Cinc dies després, Míchel ha analitzat la desfeta del passat diumenge a La Ceràmica (5-0) amb el cap més fred. Va carregar durament contra els jugadors i el club l’entrenador, que avui ha recordat abans de rebre aquest dissabte al Sevilla (19.30 h) que “per competir hem de ser un equip i hem de tenir el cap a lloc”: “Necessitem estar al 100% concentrats en el partit. Hi haurà moments difícils i si tenim altres pensaments serà impossible. Hem de pensar en ajudar al company. La paraula que hem de fer servir és competir, el joc i l’estil ja vindran després”. Alhora, ha afegit que “continuar a Primera Divisió és el repte que tenim per davant, l’objectiu, és molt important que demà comenci la temporada del Girona. Hem d’estar tots junts. La paraula que més hem pronunciat aquesta setmana és competir. Sense competir, no hi ha talent, orgull, compromís ni treball”.
Durant aquest temps, el tècnic de Vallecas ha perdut Krejci, indiscutible a l’eix de la defensa; Juan Carlos, per lesió; Miovski, encara que tampoc hi comptava i ja ha viatjat a escòcia; i aviat Yangel, clau en el seu esquema i que es va lesionar davant el Vila-real. Tsygankov, a més a més, és dubte contra els sevillistes per unes molèsties a la cama esquerra.
La lesió de llarga durada de Juan Carlos ha Obert la “necessitat” de portar un nou portar a Montilivi. “Veurem les possibilitats que tenim. Més enllà que Juan Carlos és un jugador important per nosaltres, fa mal quedar-nos amb només dos porters per tota la temporada. També hi haurà seleccions i podem perdre més jugadors. És important fitxar un altre porter”.
En aquest sentit, Míchel ha valorat la convocatòria de Joel Roca amb la selecció espanyola sub-21. “És un jugador que ha demostrat que té il·lusió, motivació i ànima. Està en un moment dolç, però sempre he dit que el que s’ha guanyat fins ara ho ha de continuar fent. Estic molt content per aquesta convocatòria, és una molt bona notícia. Estem començant la temporada i segur que és una motivació especial per ell”, ha apuntat de l’extrem de Camprodon.
Sobre les declaracions que va fer després de l’encontre a Vila-real, assegurant que no havien sigut un equip, el tècnic ha explicat que “hem parlat i estar tots plegats és la manera de preparar les coses. No m’he fixat ni he assenyalat a ningú, a cap àrea del club. Penso que tots junts hem de pensar que per continuar a Primera Divisió necessitem una estructura i un projecte sòlid. Hem de tenir clar el missatge, el projecte i l’objectiu. Necessitem fer un equip amb un sentiment de pertinença molt top, jugadors que tinguin el cap aquí. Vestir la samarreta del Girona ha de ser el millor per ells. Tenir aquesta sensació demà i cada dia d’entrenament. Ni jo ni David hem assenyalat a ningú. Lluitar a Primera és molt difícil. Sembla que nosaltres estiguem per sobre d’altres equips i és mentida, som molt I molt humils a Primera. El nostre objectiu és continuar-hi. Necessitem estar tots junts. Necessitem a tothom perquè si no no farem un equip”.
- Tens sargantanes a casa? Aquest és el seu significat mil·lenari
- L'hospital Trueta impedeix que una mare acompanyi la filla en la sedació per fer una ressonància magnètica
- Compte: Amb aquesta estafa et poden robar tots els diners del compte corrent en menys d'un minut
- On aparcar per la Diverbeach 2025 de Sant Antoni de Calonge
- Una jove amb 40 matrícules d'honor es tatua el nom d'un dels presidents del Govern d'Espanya
- Si tens mascotes a casa, podràs descomptar les despeses en la declaració de la renda: aquests són els requisits.
- Llança una taula contra un nen de 5 anys i després amenaça el pare amb una gerra trencada de vidre a Platja d’Aro
- Yangel Herrera i Miovski sortiran i Vanat reforçarà la davantera