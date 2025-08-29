La porteria finalment està oberta: el Girona perd Juan Carlos per lesió
El porter castellanomanxec serà baixa entre 5 i 7 mesos per una lesió al genoll
A Quique Cárcel i la direcció esportiva del Girona se'ls ha girat més feina en aquests últims dies de mercat. La lesió de Juan Carlos mentre entrenava ha estat un contratemps inesperat per al club blanc-i-vermell, ja que, com va dir Míchel fa uns dies, la porteria es donava per tancada. Finalment, no serà així. El porter castellanomanxec, de 37 anys, que amb un rol molt més secundari va renovar per una temporada més assumint, com ja feia, les funcions de tercer porter, es va fer mal al genoll durant una sessió a La Massana i estarà entre 5 i 7 mesos de baixa.
Segons ha informat el Girona en el comunicat mèdic, Juan Carlos "ha patit una lesió al genoll esquerre", sense entrar amb més setalls sobre quina és l'afectació, i "el proper dimarts serà intervingut quirúrgicament". "Un cop finalitzada la intervenció, el club facilitarà una nova actualització mèdica amb el temps estimat de recuperació".
La lesió de llarga durada de Juan Carlos, que el passat mes de juliol va donar la Copa Catalunya als gironins sent decisiu en la tanda de penals, obliga a replantejar la porteria i, d'entrada, es buscaran futbolistes que es trobin lliures. Com que Juan Carlos estarà molts mesos de baixa, es podrà fitxar al seu substitut més enllà de l'1 de setembre, quan tanqui el mercat, tenint més temps per reaccionar. Aquest estiu s'han desaprofitat oportunitats de mercat com Iñaki Peña (Elx) o Arnau Tenas (Vila-real). Tots ells havien sonat com a opcions pel Girona.
