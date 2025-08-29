Roca entra en la primera llista de David Gordo
L’extrem de Camprodon es concentrarà dilluns que ve amb Espanya sub-21 a Las Rozas
«És una molt bona notícia», celebra Míchel
Si hi ha d’haver una nota positiva dels dos primers partits de Lliga del Girona, aquesta se l’emporta Joel Roca. L’extrem de Camprodon, de 20 anys, ha entrat amb força al primer equip del Girona, després d’aprofitar la cessió al Mirandés el curs passat, amb qui va disputar la final del play-off d’ascens a Primera Divisió, i demostrar que mereix tenir la confiança de Míchel. L’entrenador va elogiar-lo en la prèvia del partit contra el Sevilla assegurant que té «il·lusió, motivació, ambició i ànima». De moment, ha estat titular davant el Rayo (1-3) i Vila-real (5-0) convertint-se en el primer golejador gironí de la temporada 2025-26 i continua sent l’únic jugador del conjunt blanc-i-vermell que ha vist porteria. Uns mèrits que li han obert la porta a la selecció espanyola sub-21.
El seleccionador David Gordo va incloure Roca en la seva primera llista al capdavant d’Espanya sub-21 per disputar els partits de la fase de classificació per a l’Europeu de 2027 que tindran lloc durant la finestra de setembre contra Xipre (el divendres 5, a Sòria, 20.00 h) i el territori de Kosovo (el dimarts 9, a Pristina, 19.00 h).
L’atacant del Girona es concentrarà dilluns que ve amb la selecció espanyola sub-21 a Las Rozas, on hi entrenarà amb la resta dels seus companys fins dijous, quan l’equip es desplaci a Sòria. El viatge a Pristina (Kosovo) serà el dilluns 8.
«Està en un moment dolç, però sempre he dit que tot el que s’ha guanyat fins ara ho ha de continuar fent. Estic molt content amb ell i el seu treball. Aquesta convocatòria és una molt bona notícia. Tot just estem començant la temporada i segur que serà una motvació especial per ell», va celebrar Míchel.
Cubarsí, a l’absoluta
D’altra banda, Pau Cubarsí es manté en la llista de la selecció espanyola absoluta. El central d’Estanyol, de 18 anys, va entrar en la llista de Luis de la Fuente per participar en els dos primers partits de la fase classificatòria del Mundial de 2026 als Estats Units. La principal novetat de la convocatòria va ser l’estrena de l’ex del Betis Jesús Rodríguez, a més del retorn de futbolistes com Dani Carvajal i Rodri. També hi figura Morata, mentre que va quedar fora el porter del Barça Joan Garcia.
«És una classificació molt difícil. És maco que et situïn entre els candidats a guanyar el Mundial, però és molt difícil. No estic d’acord amb això que les finals són per guanyar-les. Les finals són per jugar-les i després les pots guanyar o no. Posem en valor com de difícil és arribar a una final. La dificultat és màxima. Setembre és difícil per nosaltres per molts motius. Són dos partits molt durs», va comentar De la Fuente.
