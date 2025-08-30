Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

En Directe

Girona - Sevilla, en directe

Segueix el minut a minut del partit, corresponent a la tercera jornada de la Lliga, que es juga a Montilivi

Resultats i classificació de Primera Divisió

Els jugadors del Girona, durant un amistós del pretemporada 2025/2026.

Els jugadors del Girona, durant un amistós del pretemporada 2025/2026. / Girona FC

Redacció

Redacció

Girona
Actualitzar

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents