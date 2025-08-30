En Directe
Girona - Sevilla, en directe
Segueix el minut a minut del partit, corresponent a la tercera jornada de la Lliga, que es juga a Montilivi
Resultats i classificació de Primera Divisió
La sorpresa del dia. Vladyslav Vanat, que va arribar anit a Girona, seu a la llotja de Tribuna al costat d'Ounahi. El fitxatge del davanter ucraïnès s'anunciarà molt aviat.
L'àrbitre que dirigirà el partit és Miguel Ángel Ortiz. El col·legiat madrileny se les va tenir amb David López fa dues temporades en el partit contra l'Almeria per les seves polèmiques decisions, esperem que avui no sigui protagonista.
El Girona ha fet oficial aquest migdia el fitxatge d'Azzedine Ounahi procedent de l'Olympique de Marsella. El migcampista marroquí ha quedat fora de la convocatòria perquè encara no hi ha hagut temps d'inscriure'l i seguirà el partit del seu nou equip des de la grada de Montilivi. Luis Enrique va dir al Mundial de Qatar que "mare meva, d'on ha sortit aquest nano?!" després de veure el '8' del Marroc que ara lluirà el '18' al conjunt gironí. I a vosaltres, us il·lusiona la seva arribada?
Pots recuperar la prèvia del partit d'avui de Tatiana Pérez clicant aquí.
Ja tenim onzes!
Míchel fa una revolució a l'equip titular, després de la lamentable derrota del passat diumenge davant el Vila-real (5-0), i sortirà amb: Gazzaniga, Arnau, David López, Vitor Reis, Àlex Moreno, Witsel, Iván Martín, Lemar, Asprilla, Joel Roca i Stuani.
Per la seva part, Almeyda ha escollit per a la seva alienació a: Nyland, Carmona, Castrín, Kike Salas, Suazo, Gudelj, Agoumé, Ejuke, Alfon, Vargas i Isaac Romero.
Molt bona tarda des de Montilivi! El Girona i el Sevilla s'enfronten, a partir de les 19.30 hores, en un duel d'urgències perquè cap dels dos ha puntuat encara amb dues derrotes en les dues primeres jornades de Lliga. Les sensacions de l'equip de Míchel no han sigut gens bones fins ara, veurem si els jugadors són capaços de reaccionar i demostrar el seu compromís pel club blanc-i-vermell en l'últim encontre abans que tanqui el mercat.
- Si tens mascotes a casa, podràs descomptar les despeses en la declaració de la renda: aquests són els requisits.
- Compte: Amb aquesta estafa et poden robar tots els diners del compte corrent en menys d'un minut
- Homenatjaran Albert Solà, el veí de la Bisbal que afirmava ser fill del rei emèrit
- La Diverbeach arrasa sota la pluja
- Remarquen que està prohibit banyar-se a l'estany del parc del Migdia de Girona després de la mort d'una vintena d'aus
- On aparcar per la Diverbeach 2025 de Sant Antoni de Calonge
- Un ciclista denuncia amenaces després d’un incident amb operaris al carril bici de Pedret de Girona
- L'hospital Trueta impedeix que una mare acompanyi la filla en la sedació per fer una ressonància magnètica