El Girona fa oficial el fitxatge d'Ounahi per cinc temporades
El club blanc-i-vermell ha arribat a un acord amb l'Olympique de Marsella pel migcampista marroquí
El '8' del Marroc del Mundial de 2022 serà el '18' Girona aquesta temporada. El club blanc-i-vermell ha fet oficial aquest migdia el fitxatge d'Azzedine Ounahi, el jugador que va enamorar Luis Enrique fa quasi tres anys a Qatar, després d'arribar a un acord amb l'Olympique de Marsella pel seu traspàs a canvi de sis milions d'euros i un percentatge d'una futura venda que es guarden els francesos. Les negociacions es van iniciar a principis de juliol i després de molts estira-i-arronses avui s'ha pogut anunciar. El migcampista marroquí, de 25 anys, ha firmat un contracte per cinc temporades, fins al 2030.
El curs passat, Ounahi va jugar cedit al Panathinaikos grec amb qui va disputar 37 partits, entre totes les competicions, en els quals va marcar cinc gols i va repartir set assistències.
