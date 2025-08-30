El Girona traspassa Miosvki
El davanter macedoni jugarà al Glasgow Rangers després d'una temporada decebedora a Montilivi
El Girona i el Glasgow Rangers han arribat a un acord per al traspàs de Bojan Miovski, que tanca la seva etapa a Montilivi després d'una sola temporada. El macedoni, titular en l'estrena aquest curs contra el Rayo, tan sols va fer quatre gols la temporada passada entre Lliga i copa.
El traspàs s'ha tancat per uns tres més milions d'euros més variables.
