El Girona traspassa Miosvki

El davanter macedoni jugarà al Glasgow Rangers després d'una temporada decebedora a Montilivi

Miovski en una imatge d'arxiu

Miovski en una imatge d'arxiu / Marc Martí Font

Marc Brugués

Girona

El Girona i el Glasgow Rangers han arribat a un acord per al traspàs de Bojan Miovski, que tanca la seva etapa a Montilivi després d'una sola temporada. El macedoni, titular en l'estrena aquest curs contra el Rayo, tan sols va fer quatre gols la temporada passada entre Lliga i copa.

El traspàs s'ha tancat per uns tres més milions d'euros més variables.

