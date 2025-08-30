«El missatge i l’objectiu són continuar a Primera»
Míchel diu que després de perdre a Vila-real «no vaig assenyalar cap àrea del club» i que «per competir hem de ser un equip amb el cap a lloc»
Míchel ha tingut uns quants dies per analitzar la derrota a La Ceràmica (5-0). Amb el cap més fred, ahir va suavitzar el discurs que va fer després del partit davant el Vila-real en la prèvia del partit contra el Sevilla. «Hem parlat. Estar tots plegats és la manera de solucionar les coses. Diumenge tampoc em vaig posar amb ningú ni vaig assenyalar cap àrea del club. Tots junts hem de pensar que per continuar a Primera Divisió necessitem una estructura i un projecte sòlids, per això hem de tenir clar el missatge i l’objectiu que són continuar a Primera Divisió. Hem de fer un equip amb un sentiment de pertinença molt top. Els jugadors han d’estar amb el cap aquí. Vestir la samarreta del Girona ha de ser el millor per ells, ara i cada dia. Ni jo ni David (López) vam assenyalar jugadors, tècnics, la direcció esportiva, el club, el president… Tots hem de tenir clar que lluitar a Primera Divisió és molt difícil i sembla que nosaltres estiguem per sobre d’altres equips. És mentida. Som un club molt i molt humil a Primera Divisió. Sé que fa dos anys vam fer coses molt bones, però la història i el nostre objectiu no és cap altre que estar a Primera Divisió. El meu discurs de l’altre dia i el de David era que necessitem a tothom perquè si no, no farem un equip. L’afició ha d’estar amb nosaltres en tot moment i, per això, és molt important que nosaltres competim», va explicar.
Aquesta setmana, el tècnic de Vallecas ha posat molt d’èmfasi en «competir»: «És la paraula que més hem pronunciat. Sense competir, no hi ha talent, orgull, compromís ni treball que valguin. Segur que si l’equip està amb agressivitat i està pel partit com volem l’afició estarà amb nosaltres. Hem d’estar tots plegats. Continuar a Primera Divisió és el repte que tenim per davant. És molt important que demà -avui per al lector- comenci la temporada del Girona».
Míchel va insistir que «per competir hem de ser un equip i per ser-ho hem de tenir el cap a lloc. Hi haurà moments difícils al partit i si penses que això no és bo per tu pel mercat és impossible. Hem de pensar en ajudar al company. Ja vindran el joc, l’estil i la filosofia, però hem de competir tot el partit. Si ho fem, tindrem possibilitats de treure el talent que té l’equip». «La classificació i els resultats no són el meu principal problema, sinó les sensacions. Hem de pensar que potser a l’inici no seran bones i hem d’estar preparats per canviar-les. És important tallar d’arrel aquesta situació i començar a sumar de tres a casa», va afegir. Per ell, «per demanar-li a l’afició, primer de tot hem de fer un pas endavant nosaltres».
«El missatge clar del club i nostre és que continuar a Primera Divisió és molt difícil i necessitem un equip. Però no un equip perquè em faltin jugadors, sinó perquè tinguin sentiment de pertinença i il·lusió per vestir la samarreta del Girona. El Llevant patirà igual que nosaltres per mantenir-se, el Rayo i l’Osasuna tenen la mateixa necessitat… Molts equips la tindrem. No som el Girona de fa dos anys, és un somni que va passar. Ara hi ha una realitat. El Girona haurà de patir cada partit per guanyar. Cada punt ens costarà moltíssim. Si no ho sentim des del principi, ens estem equivocant. No parlo de noms, sinó d’entitat. Gràcies a Déu tinc un capità, Stuani, que sempre ha demostrat que vol estar aquí i ha tingut l’ocasió de sortir. Tots els jugadors han d’assumir aquesta sensació. El Girona no és un pas més, sinó un pas important en la seva carrera. Vestir la samarreta del Girona a Primera és un regal i un privilegi. Ho he demanat des del primer any. Farem un equip de veritat, que no és fàcil. Els que hi són volen ser-hi», va concloure.
