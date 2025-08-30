Una revàlida al compromís abans que tanqui el mercat
El Girona necessita guanyar a un Sevilla que tampoc ho ha fet encara per acabar amb un inici preocupant a la Lliga que l’ha situat cuer
És difícil fer-ho pitjor. El Girona va ensenyar totes les seves vergonyes en l’últim partit de Lliga a La Ceràmica, on l’equip de Míchel va perdre de mala manera davant el Vila-real per 5-0. El tècnic de Vallecas va recriminar als jugadors no haver competit en la primera part, quan els gironins ja perdien 4-0 al minut 28, i, conseqüentment, no ser un equip. Més d’un estava poc concentrat i no anava per feina pensant en una possible sortida del club blanc-i-vermell, com la que es va acabar produint de Krejci al Wolverhampton -«hem aconseguit portar-lo un any i vendre’l per uns diners (seran uns 30 milions) que al club li aniran molt bé per continuar millorant la plantilla», va apuntar l’entrenador-, en comptes de voler aconseguir els primers tres punts. El zero de sis per començar la temporada va ser suficient perquè alguns dels captians com David López i Portu alcessin la veu per dir que «qui vulgui ser-hi, ha de fer un pas endavant». La plantilla ha de demostrar-ho aquest vespre a Montilivi (19.30 h/DAZN, en obert), on tindran una revàlida al compromís que tenen amb el Girona abans que tanqui el mercat contra un Sevilla que també necessita guanyar perquè encara ho ha fet.
Míchel va assegurar que els onze futbolistes que alinearà «estan 100% per jugar i no pensen en altres coses». Va reconèixer, però, que també ho creia així a Vila-real. Sigui com sigui, el tècnic del conjunt gironí recuperarà Gazzaniga a la porteria, que torna a estar disponible un cop complerta la sanció per l’autoexpulsió en el debut amb el Rayo, i introduirà més canvis a la resta de posicions. A la defensa, l’únic que mantindrà serà Vitor Reis i estarà acompanyat per Blind, alliberat de les seves funcions al lateral esquerre, a l’eix, mentre que situarà Arnau i Àlex Moreno a les bandes. Al mig del camp, si considera que Witsel continua sense estar llest per estrenar-se amb la samarreta del Girona, té les opcions de Solís, Lemar i Iván Martín. En atac, podria jugar amb Asprilla, Joel Roca, Portu i Stuani.
Tsygankov és dubte per al partit contra el Sevilla per unes molèsties a la cama esquerra, a part d’unes quantes baixes. No hi seran els lesionats Abel Ruiz, Van de Beek, Juan Carlos ni Yangel Herrera, malgrat que els seus problemes físics no seran un problema per ser traspassat a la Reial Societat. Pendent de resoldre la seva sortida als Rangers, tampoc hi serà Miovski que ja és a Escòcia per completar els passos previs a l’anunci del seu comiat.
Un duel d’urgències
El rival que visita avui Montilivi tampoc passa per un bon moment. El Sevilla, igual que els gironins, ha encaixat dues derrotes en les dues primeres jornades i està condicionat pel mercat. Tot just aquesta setmana el club del Nervión ha pogut inscriure Alfon i Sauzo, que tenen molts números d’estrenar-se també com a titulars, i ahir va anunciar el fitxatge d’Azpilicueta, el qual no va arribar a temps d’entrar en la convocatòria.
Almeyda, el tècnic sevillista, té fins a set baixes per lesió i no pot comptar amb futbolistes com Nianzou, el palafrugellenc Jordán, Sow, Akor Adams ni Lukébakio.
