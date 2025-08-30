Sadiq s’allunya, però Yangel farà les maletes igualment
Mentre el nigerià desitja el València, el veneçolà podria sortir per 15 milions d’euros
Ara com ara, Umar Sadiq està molt més lluny que a prop del Girona. El davanter sospira per aterrar a Mestalla i no a Montilivi, malgrat els intents de la Reial Societat per fer-lo canviar d’opinió. Amb la carpeta de Yangel Herrera ben oberta camí cap a Sant Sebastià, una operació no té res a veure amb l’altra. El migcampista veneçolà vol canviar d’aires i, segons va avançar la Cadena Ser, l’acord amb la Reial Societat és absolut. Tot i tenir una clàusula de 25 milions d’euros, la mateixa informació esmenta que l’acord podria tancar-se per 15. Herrera, que estarà uns dos mesos fora de combat per la lesió patida a Vila-real, acaba contracte el 2027.
Fran Beltrán, una opció
En la roda de premsa prèvia al duel d’avui, Míchel va admetre obertament que està rumiant si cal fitxar «un central o un altre migcampista». Doncs l’altre migcampista, tal com va publicar El Faro de Vigo, és Fran Beltrán (Celta), que ja va coincidir amb el tècnic madrileny en l’etapa al Rayo Vallecano.
Els problemes de diners del club obligarien a vendre per fitxar, i un dels possibles candidats és Beltrán, el qual afronta el seu últim any de contracte a Balaídos. Aquest no és el primer cop que vinculen el futbolista amb el club blanc-i-vermell, que arribarà al darrer dia de mercat amb moltíssima feina a fer. El Faro de Vigo explica que Beltrán, que va arribar al Celta el 2018 previ pagament de 8 milions als de Vallecas, és un dels millors pagats de la plantilla. El club, però, diu que a hores d’ara no hi ha cap oferta en ferm. Una situació que pot canviar en un tres i no res.
Els moviments es fan esperar
Es preveien moviments oficials ahir a Girona, però aquests es fan esperar. L’entitat té encarrilat el fitxatge d’Azzedine Ounahi (Marsella) i també té molt a prop l’acord definitiu per al davanter ucraïnès Vladyslav Vanat (Dinamo de Kíev), però cap dels dos va ser anunciat com a nou jugador blanc-i-vermell.
Tampoc no es va acabar de concretar l’adeu de Bojan Miovski, que signarà pel Rangers escocès i deixarà una mica més de tres milions a la caixa. La inversió amb Ounahi i Vanat, en canvi, podria enfilar-se als 26 milions (sis pel migcampista marroquí i vint per l’ucraïnès).
Tenint en compte el que han deixat Miguel i Ladislav Krejci, més la venda de Yangel Herrera, el Girona disposa d’un petit múscul econòmic amb el qual llançar-se de caps per les oportunitats que hi hagi. El que comença a perdre és el temps, que s’està acabant.
Subscriu-te per seguir llegint
- Si tens mascotes a casa, podràs descomptar les despeses en la declaració de la renda: aquests són els requisits.
- Compte: Amb aquesta estafa et poden robar tots els diners del compte corrent en menys d'un minut
- Homenatjaran Albert Solà, el veí de la Bisbal que afirmava ser fill del rei emèrit
- Remarquen que està prohibit banyar-se a l'estany del parc del Migdia de Girona després de la mort d'una vintena d'aus
- On aparcar per la Diverbeach 2025 de Sant Antoni de Calonge
- Un ciclista denuncia amenaces després d’un incident amb operaris al carril bici de Pedret de Girona
- L'hospital Trueta impedeix que una mare acompanyi la filla en la sedació per fer una ressonància magnètica
- Un camió que transportava cotxes bolca a l'AP-7 a Borrassà