Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sadiq s’allunya, però Yangel farà les maletes igualment

Mentre el nigerià desitja el València, el veneçolà podria sortir per 15 milions d’euros

Umar Sadiq, en un duel del curs passat amb el València.

Umar Sadiq, en un duel del curs passat amb el València. / Julio Muñoz/EFE

Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

Ara com ara, Umar Sadiq està molt més lluny que a prop del Girona. El davanter sospira per aterrar a Mestalla i no a Montilivi, malgrat els intents de la Reial Societat per fer-lo canviar d’opinió. Amb la carpeta de Yangel Herrera ben oberta camí cap a Sant Sebastià, una operació no té res a veure amb l’altra. El migcampista veneçolà vol canviar d’aires i, segons va avançar la Cadena Ser, l’acord amb la Reial Societat és absolut. Tot i tenir una clàusula de 25 milions d’euros, la mateixa informació esmenta que l’acord podria tancar-se per 15. Herrera, que estarà uns dos mesos fora de combat per la lesió patida a Vila-real, acaba contracte el 2027.

Fran Beltrán, una opció

En la roda de premsa prèvia al duel d’avui, Míchel va admetre obertament que està rumiant si cal fitxar «un central o un altre migcampista». Doncs l’altre migcampista, tal com va publicar El Faro de Vigo, és Fran Beltrán (Celta), que ja va coincidir amb el tècnic madrileny en l’etapa al Rayo Vallecano.

Els problemes de diners del club obligarien a vendre per fitxar, i un dels possibles candidats és Beltrán, el qual afronta el seu últim any de contracte a Balaídos. Aquest no és el primer cop que vinculen el futbolista amb el club blanc-i-vermell, que arribarà al darrer dia de mercat amb moltíssima feina a fer. El Faro de Vigo explica que Beltrán, que va arribar al Celta el 2018 previ pagament de 8 milions als de Vallecas, és un dels millors pagats de la plantilla. El club, però, diu que a hores d’ara no hi ha cap oferta en ferm. Una situació que pot canviar en un tres i no res.

Els moviments es fan esperar

Es preveien moviments oficials ahir a Girona, però aquests es fan esperar. L’entitat té encarrilat el fitxatge d’Azzedine Ounahi (Marsella) i també té molt a prop l’acord definitiu per al davanter ucraïnès Vladyslav Vanat (Dinamo de Kíev), però cap dels dos va ser anunciat com a nou jugador blanc-i-vermell.

Tampoc no es va acabar de concretar l’adeu de Bojan Miovski, que signarà pel Rangers escocès i deixarà una mica més de tres milions a la caixa. La inversió amb Ounahi i Vanat, en canvi, podria enfilar-se als 26 milions (sis pel migcampista marroquí i vint per l’ucraïnès).

Notícies relacionades i més

Tenint en compte el que han deixat Miguel i Ladislav Krejci, més la venda de Yangel Herrera, el Girona disposa d’un petit múscul econòmic amb el qual llançar-se de caps per les oportunitats que hi hagi. El que comença a perdre és el temps, que s’està acabant.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents