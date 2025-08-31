Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La fragilitat defensiva no té cap mena d’aturador

El Girona no només no deixa la porteria a 0: encadena 5 partits rebent un mínim de 2 gols

Witsel, debutant ahir amb el Girona

Witsel, debutant ahir amb el Girona / David Aparicio

Puntuar exigeix, com a mínim, si no tens un bon dia en tasques ofensives, posar el cadenat a la teva porteria. Però no hi ha manera que el Girona deixi la porteria a zero. Ni amb Gazzaniga ni amb Krapyvtsov. El d’ahir va ser el cinquè partit consecutiu encaixant, com a mínim, un parell de gols. Són cinc derrotes consecutives, entre el final de la passada Lliga i l’inici d’aquesta.

Després de la victòria a Valladolid que va facilitar la salvació a Primera, el Girona va encaixar tres gols a Sant Sebastià, quatre contra l’Atlètic de Madrid; i, ja aquest any, en tres jornades ha rebut deu gols. Una pèssima notícia per a un conjunt que ha de suar sang per cada punt, amb l’objectiu de la permanència.

El Rayo en va fer tres, el Vila-real cinc i el Sevilla un parell. I així, col·leccionar derrotes és inevitable.

