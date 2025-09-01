El Girona fitxa l'ucraïnès Vanat fins al 2030
El club fa oficial la incorporació del davanter ucraïnès de 23 anys procedent del Dinamo de Kiev, que ha costat més de quinze milions
A contrarellotge s'està movent el Girona avui conscient que a mitjanit es tanca el mercat i que necessita uns quants fitxatges per apuntalar la plantilla. El primer de ser anunciat ha estat Vladislav Vanat, que des de divendres que és a Girona i fins i tot va veure el partit contra el Sevilla des de la llotja. Vanat aterra procedent del Dinamo de Kiev, a canvi d'uns quinze milions d'euros i ho fa cridat a aportar pólvora a l'atac blanc-i-vermell. El curs passat va marcar 21 i fer 7 assistències gols en 47 partits. Enguany ja n'ha fet tres, i dues assistències, en set partits amb el Dinamo.
Amb Vanat tancat, el Girona treballa per incorporar un altre davanter que acompanyi Stuani, Portu i Abel Ruiz.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una exestudiant acusa la Universitat de Michigan d'haver contret càncer a conseqüència de la mala praxi acadèmica
- Ryanair obrirà una nova ruta europea a l'aeroport de Girona
- L’altra cara de la Ceba de 'Figueras
- Troben morta a Indonèsia la dona a qui buscaven després d'una denúncia a Sant Feliu
- Investigadors de la Universitat de Girona detecten que la radiació solar ha augmentat entre un 8 i 10% en mig segle
- Aquest és el substitut definitiu del sucre (que a més té molts beneficis)
- Homenatjaran Albert Solà, el veí de la Bisbal que afirmava ser fill del rei emèrit
- El Síndic de Greuges denuncia la discriminació per empadronament en les tarifes d'algunes piscines municipals