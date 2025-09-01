Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Girona fitxa l'ucraïnès Vanat fins al 2030

El club fa oficial la incorporació del davanter ucraïnès de 23 anys procedent del Dinamo de Kiev, que ha costat més de quinze milions

Vladislav Vanat a la gespa de Montilivi

Vladislav Vanat a la gespa de Montilivi / Girona FC

A contrarellotge s'està movent el Girona avui conscient que a mitjanit es tanca el mercat i que necessita uns quants fitxatges per apuntalar la plantilla. El primer de ser anunciat ha estat Vladislav Vanat, que des de divendres que és a Girona i fins i tot va veure el partit contra el Sevilla des de la llotja. Vanat aterra procedent del Dinamo de Kiev, a canvi d'uns quinze milions d'euros i ho fa cridat a aportar pólvora a l'atac blanc-i-vermell. El curs passat va marcar 21 i fer 7 assistències gols en 47 partits. Enguany ja n'ha fet tres, i dues assistències, en set partits amb el Dinamo.

Amb Vanat tancat, el Girona treballa per incorporar un altre davanter que acompanyi Stuani, Portu i Abel Ruiz.

