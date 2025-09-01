Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Girona ingressarà onze milions per Yangel Herrera

El veneçolà és des d'ahir a la nit a Sant Sebastià i les pròximes hores serà anunciat com a nou jugador de la Reial

El jugador va manifestar a Míchel la voluntat de deixar el Girona i fitxar pels bascos

Yangel Herrera va ser rebut ahir a la nit pel director esportiu de la Reial Societat en un hotel de Sant Sebastià

Yangel Herrera va ser rebut ahir a la nit pel director esportiu de la Reial Societat en un hotel de Sant Sebastià / Javi Colmenero/EFE

Yangel Herrera va arribar ahir a la nit a Sant Sebastià i aquest migdia serà anunciat com a nou jugador de la Reial Societat. El migcampista veneçolà, doncs tanca una etapa de tres temporades en què ha jugat 87 partits i marcat 11 gols. Segons el Diario Vasco, el Girona ingressarà onze milions, més dos més en variables pel traspàs. L'operació és lluny dels 25 que marcava la clàusula de rescissió, però la voluntat del jugador ha ajudat a fer que reeixís.

L'adéu de Yangel Herrera és el primer de la mitja dotzena llarga de moviments que han de produir-se avui a Montilivi abans no es tanqui el mercat a mitjanit.

