El Girona ingressarà onze milions per Yangel Herrera
El veneçolà és des d'ahir a la nit a Sant Sebastià i les pròximes hores serà anunciat com a nou jugador de la Reial
El jugador va manifestar a Míchel la voluntat de deixar el Girona i fitxar pels bascos
Yangel Herrera va arribar ahir a la nit a Sant Sebastià i aquest migdia serà anunciat com a nou jugador de la Reial Societat. El migcampista veneçolà, doncs tanca una etapa de tres temporades en què ha jugat 87 partits i marcat 11 gols. Segons el Diario Vasco, el Girona ingressarà onze milions, més dos més en variables pel traspàs. L'operació és lluny dels 25 que marcava la clàusula de rescissió, però la voluntat del jugador ha ajudat a fer que reeixís.
L'adéu de Yangel Herrera és el primer de la mitja dotzena llarga de moviments que han de produir-se avui a Montilivi abans no es tanqui el mercat a mitjanit.
