El Girona signa el pitjor inici de Lliga de tota la seva història
El conjunt blanc-i-vermell no havia començat mai una temporada perdent les tres primeres jornades de competició
El curs 2020-21, a Segona, amb Francisco a la banqueta, l’equip va guanyar el tercer partit després de dues derrotes
Míchel parlava dissabte a la nit de «brots verds» després de la derrota del Girona contra el Sevilla (0-2). Sí, segurament n’hi va haver perquè la versió que va mostrar l’equip no va ser la vergonyosa de Vila-real (5-0) ni la còmica del dia del Rayo (1-3), dos partits indignes. Abans-d’ahir, el Girona va lluitar, va córrer, va pressionar i va xutar a porteria. És el mínim que se li reclama a un equip de futbol. Són brots verds? Sí. N’hi ha prou per pensar que és el primer pas per a la reacció i creixement de l’equip? Això ja depèn d’amb quina òptica es miri. Perquè per molt que l’equip oferís un esperit competitiu diferent, futbolísticament les mancances hi són i el Sevilla les va aprofitar per endur-se còmodament els tres punts. Tot plegat ha fet que el perímetre de negror de l’entorn s’hagi ampliat encara més i el negativisme continuï escampant-se sense aturador a l’espera del que pugui passar avui, el darrer dia del mercat.
El Girona ha perdut consecutivament contra Rayo Vallecano, Vila-real i Sevilla en un començament de temporada nefast i que no s’ha vist mai en tota la història de l’entitat. S’han iniciat cursos malament, amb derrotes en la primera jornada però que entre la segona i la tercera, el Girona sempre havia aconseguit esgarrapar algun punt. Ara bé, ni a Primera, ni a Segona A, ni a Segona B, ni a Tercera, ni a Primera Catalana ni a Preferent, el Girona havia entrat amb tan mal peu a una temporada com enguany. És a dir, el que està fent el Girona aquest curs és inèdit. Dues derrotes consecutives sí que les va signar els cursos 1996-97 a Tercera, 94-95, 93-94 o 84-85 a Segona B.
El record de Francisco
D’ençà del retorn al futbol professional el conjunt gironí ha tingut inicis complicats pel que fa a resultats i sensacions, però sempre a empentes i rodolons, ha aconseguit algun empat que li ha servit perquè la classificació no fes tant de mal d’ulls. En les sis temporades anteriors a Primera (2017-19 i 2022-fins ara), el Girona sempre havia guanyat algun dels tres primers partits. A Segona hi va haver anys durs. El que més s’hi acosta potser és el de la 2020-21, postpandèmia, en què el Girona va perdre els dos primers partits contra Sporting (2-0) i Fuenlabrada (0-1). A partir d’aquí, l’equip es va refer a Leganés (0-1) després d’un darrer dia de mercat frenètic en què van arribar Bárcenas, Cristóforo i Bustos, i de Sylla, lliure, dos dies després, el Girona va refer-se i escalar posicions fins a acabar el curs cinquè i fer el play-off d’ascens a Primera, que perdria contra el Rayo. n
