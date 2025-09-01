El Girona treballa per fer un mínim de quatre fitxatges abans de mitjanit
A part de Vanat, el club destija incorporar un altre davanter, un porter, un extrem, un pivot o un central polivalent
Yangel Herrera serà traspassat avui a la Reial Societat i Dawda pot acabar cedit a l'Albacete
De vegades hi ha sorpreses, però normalment, quan es deixen els deures pel darrer dia, malament rai. Qui sap com acabarà la temporada, però de moment el Girona és cuer amb unes sensacions dolentíssimes després de tres jornades. La situació no és definitiva, és clar que no, però la motxilla del 0 de 9 pot pesar com una llosa durant moltes setmanes. Per intentar arreglar-ho, el club té fins aquesta mitjanit per intentar apuntalar una plantilla que, fins ara, no ha ofert cap confiança. Té feina, i molta, Quique Cárcel per reforçar totes les posicions necessàries. El que ja està lligat és Vladislav Vanat, a canvi d’uns quinze milions d’euros, procedent del Dinamo de Kiev. El davanter ucraïnès ja va ser dissabte a la llotja Montilivi veient el partit i hauria de ser el primer d’anunciar-se avui. A partir d’aquí, al Girona li cal un porter, un altre davanter, un extrem, un pivot i un central que pugui fer de lateral esquerre. Sis peces que, difícilment arribaran avui abans no es tanqui el mercat. Primer per una qüestió de límit salarial i, després per les fitxes disponibles. Ara mateix, el club en té dues de lliures, a les que se n’hi afegirà una altra quan es conclogui el traspàs de Yangel Herrera a la Reial Societat. El veneçolà ja va viatjar ahir cap al País Basc. El marge s’ampliarà si es dona de baixa federativa a Juan Carlos i, si Dawda Camara, se’n va cedit. Segons la Ser, el davanter banyolí té números d’acabar a préstec a l’Albacete. Per tant, el Girona ja tindria cinc fitxes per omplir amb reforços.
Qui ja s’entrena a les ordres de Míchel és Azzedine Ounahi. El migcampista marroquí va ser presentat al públic de Montilivi dissabte i ahir va fer el primer entrenament. L’aturada de seleccions no servirà perquè vagi agafant els conceptes tàctics de l’equip, perquè Ounahi, a la tarda va deixar Girona per incorporar-se a la concentració de la seva selecció. El mateix passarà amb Vanat, també convocat per Ucraïna. A partir d’aquí, el Girona té el repte de tancar avui l’arribada, per ordre de prioritats un altre davanter, un porter, un extrem, un pivot i un central esquerrà. L’opció del davanter danès William Boving es va esvair definitivament ahir després que el jugador es decidís pel Mainz alemany.
El possible retorn de Bryan Gil continua obert a Montilivi sempre que l’extrem andalús es desvinculi del Tottenham Hostpur. Pel que fa a la porteria, un dels noms que agraden a l’àrea esportiva és el de Vicent Guaita. El valencià, de 38 anys, està lliure després d’acabar contracte amb el Celta la temporada passada, on va ser titular indiscutible. Diego Conde (Vila-real) seria una altra alternativa. Al Celta hi juga Fran Beltrán, un dels noms que té Cárcel sobre la taula per reforçar el pivot. No és l’únic. Rodrigo Mendoza (Elx) també agrada i molt, però és una operació complicada i cara. Pel que fa a la defensa, no caldria descartar que es reactivessin les opcions de Juanma Herzog o Mika Mármol (Las Palmas). Aquesta mitjanit sortirem de dubtes.
