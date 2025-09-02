Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els nous fitxatges encara no s’integraran al Girona

Vladyslav Vanat, amb Ucraïna; Dominik Livakovic, amb Croàcia; i Azzeddine Ounahi, amb el Marroc, són tres dels sis futbolistes que marxen aquests dies

Ounahi, en el seu primer entrenament amb el Girona.

Ounahi, en el seu primer entrenament amb el Girona. / Girona FC

Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

Això de tenir fet l’equip com més aviat millor encara no podrà ser del tot. El mercat de fitxatges ja s’ha acabat i, a partir d’aquí, Míchel Sánchez ja sap de qui podrà disposar, com a mínim, fins al mes de gener. Però tres dels darrers nouvinguts, Vladyslav Vanat, Dominik Livakovic i Azzedine Ounahi (que ja s’havia entrenat amb el grup), són tres dels sis internacionals blanc-i-vermells en aquesta primera aturada del campionat, amb motiu dels compromisos de les seleccions. Així que el rodatge i la integració, hauran d’esperar uns dies. De fet, alguns arribaran amb menys temps del desitjat per a enfrontar-se al Celta a Balaídos en la jornada 4, prevista per al diumenge 14 de setembre. Un contratemps més, per variar.

A banda dels esmentats Vanat (Ucraïna), Livakovic (Croàcia) i Ounahi (Marroc), el Girona pateix les fugues de Viktor Tsygankov (Ucraïna), Vladyslav Krapyvtsov (Ucraïna sub-21) i Joel Roca (Espanya sub-21). Míchel sí que podrà comptar amb Bryan Gil, que ja ha arribat a terres gironines, però el qual encara està en la recta final de recuperació de la seva operació del mes de març.

El calendari de seleccions

Tots els implicats jugaran els primers partits amb les seves seleccions divendres: Tsygankov i Vanat (Ucraïna-França), Krapyvtsov (Ucraïna sub-21-Lituània sub-21), Joel Roca (Espanya sub-21-Xipre sub-21 a Sòria), Ounahi (Marroc-Níger) i Livakovic (Illes Fèroe-Croàcia).

Per al porter Krapyvtsov, titular a La Ceràmica en el nefast 5-0 de la segona jornada, serà el moment de tornar cap a terres catalanes, perquè tan sols té un partit a l’agenda.

Els segons duels tindran lloc entre dilluns i dimarts: el dia 8 serà el torn d’Ounahi (Zàmbia-Marroc) i Livakovic (Cròacia-Montenegro); mentre que el dia 9 jugaran Tsygankov i Vanat (Azerbaidjan-Ucraïna) i Joel Roca (Kosovo sub-21-Espanya sub-21).

A partir de dimecres, amb quatre entrenaments per a preparar el duel a Vigo, Míchel disposarà ja de pràcticament tota la plantilla al complet, amb la qual començarà a implementar els conceptes i automatismes per intentar revertir el mal inici de campionat.

Un setembre elèctric

El Girona disputarà quatre partits de Lliga durant el mes de setembre. La primera cita serà a camp del Celta (14 hores) i després arribaran tres partits en una setmana, encara sense hora i dia confirmats: la visita del Llevant a Montilivi el cap de setmana del diumenge 21, en un duel que s’entreveu força important; el desplaçament a San Mamés per enfrontar-se a l’Athletic Club, que ha començat la Lliga discutint-li el lideratge al Reial Madrid amb un ple de victòries, previst per a mitjan setmana; i el derbi català a l’estadi contra l’Espanyol, que continua invicte després de dues victòries i un empat, el cap de setmana del diumenge 28,

Notícies relacionades i més

Aquestes dues setmanes sense duels, el Girona farà bé de netejar la ment i les ferides, abans de reprendre la competició amb energies renovades. Quan els nous tornin, llavors sí, ja serà temps d’integrar-los amb la resta.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents