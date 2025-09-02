El Girona s’ha gastat la meitat dels seixanta milions que ha ingressat
Amb les arribades el darrer dia de mercat de Bryan Gil i de Vanat, el conjunt gironí frega els trenta milions d’euros de despesa en fitxatges mentre que a la caixa n’hi han entrat gairebé el doble per les vendes de jugadors com Krejci, Herrera o Miguel Gutiérrez, entre altres
El mercat d’estiu del Girona es va tancar dilluns a mitjanit amb la confirmació de les arribades de Vladyslav Vanat, Bryan Gil i del porter croat Livakovic. Dos fitxatges i una cessió que apuntalen una mica una plantilla que ha perdut els darrers dies dos titularíssims com eren Krejci i Yangel Herrera. I, més que no poder lligar Sadiq, aquest immobilisme a l’hora de trobar substitut al central i al migcentre és el que molts aficionats no han entès. Segurament, el Girona i els responsables de l’àrea esportiva i econòmica tenen una explicació -el límit salarial- a un final de mercat tan descontrolat que ha ajudat a alimentar el famós negativisme que hi ha a l’entorn generat, bàsicament, arran de les tres derrotes -i la imatge- en les tres primeres jornades. A partir d’aquí i a l’espera de conèixer les valoracions públiques del club, la realitat dels números diu que, fent-ho rodó, el Girona s’ha gastat, aquest estiu, uns trenta milions d’euros amb Vanat (17), Ounahi (6) i Bryan Gil (6+4). Aquesta xifra és, aproximadament, la meitat del que ha ingressat en vendes, uns seixanta.
Anem a pams. Quique Cárcelsempre ha manifestat que «per créixer cal vendre» i els darrers temps ha afegit que cal que siguin «bones vendes». Evidentment que la de Krejci ho és, independentment de l’ordre amb què entren els dos pagaments (7 i 23) que ha de fer el Wolverhampton. També els bons pessics per Pau Víctor (3’6) i Àlex Sala (0’5) i els 9 rebuts del Nàpols pel 50% de Miguel Gutiérrez. Per Miovski n’han entrat 3’5 amb la possibilitat que en siguin tres més, en una operació que ja veurem si cobreix l’invertit pel macedoni (5 més 3 de variables) l’estiu passat. Per Ilyas Chaira, el Girona ha rebut el milió i mig estipulat en la clàusula de compra obligatòria per part de l’Oviedo en cas d’ascens. Més dubtes genera la venda d’un puntal de l’equip com Yangel Herrera. Descontent amb les sensacions de l’equip i del club, el veneçolà, el millor jugador del curs passat i amb contracte fins al 2027, va comunicar a Míchel i la direcció esportiva la voluntat de sortir i ha fet valer la seva posició fins a aconseguir-ho. Tot i tenir una clàusula de 25 milions, el Girona l’ha acabat venent a la Reial Societat per 11 milions més un parell de variables en una operació de difícil comprensió.
Tot plegat diu que el Girona ha gastat en fitxatges la meitat del que ha ingressat en traspassos aquest estiu per definir una plantilla amb mancances importants en diverses posicions.
La nova dimensió en què ha entrat el Girona permet als seguidors blanc-i-vermells parlar i comentar les altes i baixes en milions d’euros. Xifres impensables fa ben pocs anys i que, sobretot, arran de la temporada passada s’han convertit en habituals. En aquest sentit, la temporada passada tant els ingressos com la inversió com també van ser de rècord.Llavors, el club va rebre cap a 50 milions entre Dobvyk, Aleix Garcia i Pau Víctor i se’n va gastar 43’4 entre Asprilla (18 +7 en variables), Abel Ruiz (8’5 + Gabri), Krejci (8+3), Miovski (5+3), Francés (3’5+ 0’5) i Van de Beek (0’5 +4).
