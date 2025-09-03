Bryan Gil comença a entrenar i podria anar convocat a Vigo
L'extrem s'ha exercitat amb aparent normalitat a Vilablareix
Oficialitzat a darrera hora de l’últim dia de mercat de fitxatges, Bryan Gil va arribar a Girona ahir i avui s'ha entrenat per primera vegada amb els seus companys, en el retorn al club, on va actuar com a cedit el curs passat. Aquest cop, però, l’extrem torna en propietat i amb la intenció de demostrar que pot ser important en la plantilla de Míchel Sánchez.
Escoltat pel capità Cristhian Stuani, Gil ha sortit a la gespa de la Ciutat Esportiva de Vilablareix, on ha estat rebut amb el tradicional túnel de calbots. Se l'ha vist fent cursa continuada, exercicis d’estiraments, participar en els rondos i els diferents exercicis proposats pel cos tècnic, amb arrancades i finalitzacions, amb aparent normalitat.
Des del club indiquen que el jugador està bé i que podria entrar en la llista per a Vigo.
