El Girona confirma que el filial jugarà els seus partits a Vidreres
El debut a la nova casa serà el diumenge 14 a les 12 hores contra el Poblenc
Tal com va avançar Diari de Girona, el filial blanc-i-vermell disputarà els seus partits de la Segona RFEF a Vidreres, després de l’acord entre el club i l’Ajuntament de la localitat. Així ho ha oficialitzat l’entitat en un comunicat emès a les seves xarxes socials. El debut a la nova casa gironina serà el diumenge 14 a les 12 hores contra el Poblenc, corresponent a la segona jornada. Els socis tenen l’entrada gratuïta. Els de Quique Álvarez s’estrenen aquest diumenge, a Reus.
Vidreres ja va acollir els partits de la Youth League la temporada passada del Girona juvenil. Concretament, els que el va enfrontar a Feyenoord i Slovan de Bratislava.
També sobrevola la intenció que el filial gironí disputi algun partit a l’estadi de Montilivi, sempre segons el calendari i l’agenda del primer equip.
