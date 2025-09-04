Joel Roca, la llum en la foscor del Girona
El davanter de Camprodon, amb fitxa del primer equip confirmada, és la bona notícia d’aquest inici de Lliga, on ha jugat tots els minuts
Només hi ha un jugador del Girona que hagi disputat els 270 minuts oficials. Es tracta del camprodoní Joel Roca, autor també de l’únic gol de l’equip de Míchel Sánchez. Roca va viure el tancament del mercat amb una gran confirmació: el club li ha assegurat fitxa del primer equip i lluirà el dorsal 3. De fet, possiblement, ell és l’única bona notícia en clau gironina d’aquest inici de Lliga.
Del cadet al primer equip
El seu nom ja fa temps que volta per Torres de Palau com a una de les grans promeses del planter blanc-i-vermell. Diferents obstacles, però, han provocat que la irrupció s’endarrerís més del previst. Roca va arribar al Girona la temporada 2019/20, com a integrant del Cadet B, mentre el primer equip disputava el primer curs post-descens de Primera. Sis estius més tard, ha llançat la porta del primer equip a terra, destacant ja en el Trofeu Costa Brava, on va fer una exhibició de talent, perseverança i competir sense complexos. «Acaba de néixer una estrella i es diu Joel Roca Casals. Mira que ho vèiem, mira que ho ha anunciat, mira que ho ha advertit, i el xut que s’ha inventat aquest nano ha netejat les teranyines. Golàs de traca i mocador», explicava, incapaç de contenir l’adrenalina produïda amb el gol per l’escaire del gironí, el periodista Jordi Sunyer, en la seva narració del partit a Esport3. Roca, esclar, va ser designat MVP del trofeu.
Ha estat un estiu molt intens, després de quedar-se a les portes de Primera amb el Mirandés, on va tornar a sentir-se futbolista. Roca va ser operat d'una greu lesió de creuats l’agost del 2023, al final del curs del seu debut amb el Girona de Míchel Sánchez. El de Vallecas, en el retorn a l’elit, va donar-li minuts contra el Celta (9’), el Betis (2’), el Barça (9’), el Cadis (45’) i el Celta (16’). Mentre escalava dins del club -va debutar amb el filial, a Tercera RFEF, el 2021, sent juvenil de primer any-, ja era internacional amb Espanya sub-16 i sub-17. De fet, el brillant moment actual ha provocat la trucada de la sub-21: Roca s’enfrontarà demà a Xipre i dimarts a Kosovo. En l’esmentat debut a Primera contra el Celta, tenia 17 anys. En una llista s’havia estrenat l’any anterior, amb l’equip encara a Segona, a Osca, amb tan sols 16 anys.
Renovació fins al 2029
L’únic gironí de la plantilla va renovar a principis de juliol fins al 2029 i s’ha guanyat els elogis i el respecte de Míchel en molt poc temps. «Ha demostrat tenir il·lusió, motivació i ànima. Està en un moment dolç, però ha de continuar fent el que s’ha guanyat per mèrits propis. Jo estic molt content amb ell i amb la feina que fa», verbalitzava el tècnic de Vallecas recentment. El jugador, a l’estiu, va expressar que «intento fer el millor possible per l’equip, com tots els companys. Des que he tornat aquí treballo per poder quedar-me. Tenia ganes de tornar, estic content de ser aquí».
Tsygankov, Asprilla, Portu, Miovski, Lemar o Stuani han anat alternant-se en els onzes contra el Rayo Vallecano, el Vila-real i el Sevilla. L’únic inamovible, fins ara, ha estat Joel Roca. «Míchel em diu que miri endavant i enfonsi el rival: quan rebo la pilota és el que faig», descrivia. Roca ha estat l’home més perillós del Girona en les primeres jornades, generant un munt de jugades en què ha desequilibrat i s’ha associat amb regularitat amb els seus companys. La constància en el seu bon rendiment destaca per damunt dels alts i baixos de la resta.
Amb el reforç de darrera hora de Bryan Gil, que ahir va realitzar el seu primer entrenament, en una posició que l’afecta directament, Roca encara té més adversaris amb els quals guanyar-se el lloc. De moment, però, és fix. I si continua a aquest nivell, encara ho serà més.
