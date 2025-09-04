Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Lliga fa oficials tres nous horaris del Girona

El derbi a Montilivi contra l'Espanyol serà el divendres 27 al vespre (21:00)

Portu, en acció contra el Sevilla

Portu, en acció contra el Sevilla / David Aparicio

Marc Brugués

Girona

La Lliga ha fet oficials els horaris corresponents a les tres jornades següents. El duel contra el Llevant a Montilivi ha quedat fixat pel dissabte 20 al migdia (14:00), mentre que el dimarts 23, el Girona visitarà Bilbao per enfrontar-se a l’Athletic. Mentrestant, el derbi contra l’Espanyol serà el divendres 26 (21:00) a Montilivi.

