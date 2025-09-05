El Girona és el cinquè club de la Lliga que més ha gastat en fitxatges aquest estiu
Amb gairebé trenta milions per Vanat, Bryan Gil i Ounahi conjunt gironí es manté entre els clubs que més han invertit aquest estiu només per darrere d’Atlètic, Madrid, Vila-real i Betis
El Barça ha invertit menys que els de Míchel, amb vint-i-set milions
El Girona va tancar el mercat d’estiu amb les arribades del porter Dominik Livakovic, l’extrem Bryan Gil i el davanter Vladyslav Vanat. Tres fitxatges de darrera hora per intentar millorar una plantilla que ha quedat orfe de dos titulars com Krejci i Yangel Herrera i que ha perdut els tres primers partits de la temporada. Ha costat però després d’un estiu complicat a l’hora de tancar operacions, el Girona ha hagut d’acabar esquitxant per reforçar-se. I no pas poc. El club ha fet una inversió fortíssima amb Vanat, cridat a ser el golejador de l’equip, per qui ha deixat anar disset milions d’euros. L’ucraïnès s’ha convertit en el segon fitxatge més car de la història només per darrere d’Asprilla, que en va costar divuit més variables l’estiu passat. A més a més, el retorn de Bryan Gil, tampoc ha estat de franc. Ans al contrari. El Girona ha hagut de pagar sis milions, més quatre de variables, al Tottenham per quedar-se el jugador en propietat. Una xifra, els sis milions, que és la mateixa que ha costat Azzedine Ounahi, oficialitzat dissabte passat poc abans del partit contra el Sevilla.
Tot plegat ha fet que el conjunt gironí hagi fet una inversió en fitxatges d’uns trenta milions, quantitat que el situa entre els clubs que més han gastat aquest estiu. No pas el que més, lògicament, però sí entre els cinc primers per davant, fins i tot del Barça. En aquest sentit, només Reial Madrid, Atlètic de Madrid, Vila-real i Betis han pagat més en traspassos que el Girona aquest estiu. Aquesta parla bé del múscul econòmic d’un club que, a més a més, ha ingressat gairebé seixanta milions en vendes (Krejci, Herrera, Miguel Gutiérrez...). Això sí, el Girona s’ha hagut d’ajustar a un límit salarial que serà molt inferior als noranta-quatre (a l’hivern noranta-vuit) milions del de la temporada passada i per aquí és on poden haver-hi hagut els problemes per no haver reforçat encara més la plantilla.
Tot i la sensació de desgavell que van generar les darreres hores de mercat i, sobretot, veure com la plantilla ha quedat coixa en alguna posició, la realitat dels números diuen que la despesa de Girona ha estat forta en fitxatges. No tant, com la de la temporada passada, quan el club comptava amb la partida de la Champions League, però sí al nivell dels clubs més forts de la Lliga. Evidentment, l’Atlètic de Madrid (176 entre Baena, Cardoso, Raspadori, Almada o Hancko...) i el Reial Madrid (168 per Alexander-Arnold, Carreras, Hujsen o Mastantuono) han fet inversions galàctiques una temporada més a la recerca d’intentar destronar el Barça del títol de campió. Els dos equips madrilenys són els dos primers pel que fa a despesa en fitxatges, mentre que el Barça, molt collat pel límit salarial, és sisè per darrere del Girona. El Vila-real, que ha volgut reforçar-se de valent per a la Champions amb Mikautadze (31), Renato Veiga (24) o Moleiro (16), entre altres, s’ha gastat cent dos milions d’euros, i el Betis amb Antony (35), Deossa (11), Natan (7), Riquelme (8), setanta-cinc.
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- Aquest és el millor restaurant de Platja d'Aro segons 'Joc de cartes estiu
- Tragèdia al rodatge d'aquesta famosa sèrie de Netflix: mor sobtadament un ajudant de direcció
- La nova temporada de 'Joc de cartes estiu' visita la Costa Brava
- Carreguen contra l’Ajuntament de Palafrugell pel cas del GPS al vehicle particular d'un funcionari: 'Si no té res a amagar, que obri els llibres de comptes
- Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos
- Capturen 40 ocells amb xarxes il·legals a Riudellots de la Selva