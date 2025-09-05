ENTREVISTA
Quique Álvarez: «L’objectiu ha de ser clarament mantenir el Girona B a Segona RFEF»
El barcelonía arribar amb la missió de fer pujar el filial i ho va aconseguir. Ara té el repte de mantenir-lo a Segona RFEF alhora que forma jugadors pel primer equip.
-Va arribar el curs passat i pam, ascens. Arribar i moldre.
Recordaré l’any passat amb molta estima. Vaig estar molt còmode. Vam tenir el mèrit d’aixecar-nos aixecar després d’un final no gaire bo després de dos terços boníssims. Això s’ha de valorar, perquè vam superar tres eliminatòries després d’un mes i mig d’acabar la lliga.
-Nova temporada, nova categoria i nous reptes. Quin ha de ser l’objectiu del Girona B?
D’entrada cal ser humils. La categoria sembla molt complicada i, per d’on venim, hem de ser prudents. L’objectiu ha de ser clarament mantenir-nos. Hi ha divuit equips i en baixen cinc o sis. Tot i això, si es fan bé les coses, la diferència entre ser a dalt i al mig no serà gaire gran.
-La Segona RFEF és el mínim on ha d’estar el filial?
És una categoria que té avantatges. No pas perquè surtin més jugadors, sinó pel que fa a atreure’n i captar-ne perquè vulguin venir. És més atractiva i més a prop del primer equip.
-El salt també és més curt.
Sí, però per mi, si un jugador és bo i té nivell, en té a Tercera RFEF, Segona RFEF o Primera, amb continuïtat i experiència. La formació hi és sempre.
-Joel Roca ha arribat al primer equip després de molts sense que se n’hi consolidés cap. Tan difícil és?
L’exigència és més alta i més si el primer equip està bé. Tinc clar que es poden repetir més casos com el d’en Joel. Les cessions que hi ha hagut enguany poden tornar a donar fruits.
-Sense Dawda, Antal, Minsu o Jastin, quin filial li ha quedat?
Hem tingut jugadors al primer equip i n’han arribat d’altres a darrera hora. Encara ens manca una mica de cohesió, que ja agafarem.
-Arango ha fet el salt definitiu al filial, però amb qui ens hem de fixar de l’equip? Hi ha algun jugador a seguir de prop?
No m’agrada parlar de noms. En Juan té qualitat i condicions. Els que pugen és perquè el club els ha vist qualitat. Jo els he de treballar i fer que donin la millor versió. No és fàcil fer el salt del juvenil.
-Trasbalsa que el primer equip xucli jugadors amunt?
A tots ens agradaria tenir-los tots, lògicament, però és normal en un filial. Sé que passaran aquestes coses i m’agrada que pugin. He estat molts anys al planter del Barça i cal estar al servei de l’equip de dalt.
-Afecta gaire en el dia a dia la situació de Ferran Ruiz?
No. Gens. Vaig estar-ne pendent, com a entrenador, però és un tema personal que porta bé.
-És complicat dirigir el fill de l’entrenador del primer equip?
A mi em va entrenar el meu pare i vaig jugar amb Jordi Cruyff al Barça B... (Riu). Intento fer les coses amb normalitat. En Miguel entrena bé i no ha donat mai cap problema. Llavors, és clar, tot volen jugar i ser titulars, però tots són iguals per mi.
