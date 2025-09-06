Montilivi s’abona a la tristor: El Girona només ha guanyat dos partits a casa aquest 2025
Des de principis de febrer quan es va superar el Las Palmas (2-1), l'equip tan sols ha celebrat un triomf a l’estadi contra el Mallorca (1-0) en deu partits
Aquesta temporada ja s’ha perdut contra Rayo Vallecano (1-3) i Sevilla (0-2)
Després d’un final de temporada farcit de pànic i males sensacions que només Stuani va poder arreglar, hi havia ganes de veure el nou Girona ara fa tres setmanes en el debut contra el Rayo. Els pocs fitxatges fins aleshores, Rincón, Vitor Reis i Lemar, eren a la banqueta i Míchel va formar amb un onze condicionat per la baixa d’Stuani arran de la mort del seu pare, amb Solís i Miovski, a l’equip. La incertesa per veure com aniria la cosa va durar divuit minuts. El temps que va trigar Gazzaniga a embolicar la troca per deixar el partit dat i beneït abans de la mitja part (1-3). El Girona començava el curs amb mal peu i allargava l’ombra de la temporada passada. Unes sensacions d’allò més negatives que es van multiplicar amb la golejada Vila-real (5-0) i, tot i una millora insuficient, la derrota contra el Sevilla (0-2) va allargar un malson que fa molt de temps que dura. Massa. Perquè les alegries a Montilivi van escassíssimes. Tant, que d’ençà que el Girona va superar el Las Palmas a principis de febrer (2-1), l’afició tan sols ha vist una trista victòria a l’estadi. Va ser contra el Mallorca (1-0), a principis de maig, clau això sí, per estacar la salvació. Tant de febrer a maig, com després de guanyar el Mallorca, res: dos empats i sis derrotes. Vinga derrotes. I amb la nova temporada, dues derrotes més, per aprofundir en una ferida que aquest estiu havia de cicatritzar amb el sol, l’aigua de mar i el temps, i no ho ha fet. Al contrari. El balanç és, doncs, de només dos triomfs aquest 2025.
La victòria en el Trofeu Costa Brava contra el Wolverhampton (2-1) va ser una petita alegria d’estiu. Una somriure passatger, un miratge en el desert per a un Girona que ha encetat la temporada amb dos disgustos forts a l’estadi. Tot plegat dibuixa una ratxa d’una sola victòria en els darrers deu partits a Montilivi. El triomf contra el Mallorca brilla entremig de dos empats contra Celta (2-2) i València (1-1) i la llarga llista de derrotes: Getafe (1-2), Alabès (0-1), Betis (1-3), Vila-real (0-1), Atlètic (0-4) i, ja aquesta campanya, Rayo (1-3) i Sevilla (0-2).
La depressió en què va instal·lar-se el Girona a partir de la segona volta es va començar a intuir arran de la penúltima victòria de l’equip a casa. Va ser contra el Las Palmas (2-1) a principis de febrer en un partit en què va anar just guanyar un equip de la part baixa però que va deixar molts dubtes. Tants, que la plantilla no va celebrar al vestidor una victòria que situava l’equip en posicions europees. A partir d’aquí, va començar la davallada d’un equip que es va fondre com un terròs de sucre (10 punts de 48 possibles) per patir fins a l’avantpenúltima jornada per estacar la salvació.
L’aturada de seleccions haurà parat una mica el cop mentre Míchel intenta trobar la tecla amb els jugadors que s’han quedat. El Girona reprendrà la competició de demà en vuit a Vigo abans de tornar a Montilivi el dissabte 20 contra el Llevant amb el repte de trencar aquesta mala dinàmica i tornar a brindar una alegria a l’afició, que la necessita.
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- Foc en una fleca de Girona
- Ho has de saber: Aquesta és l'estafa amb la que et poden buidar el compte sense introduir el PIN
- Assalten una botiga de telefonia de Girona i s’enduen més de 4.700 € en mòbils: 'Després de 15 anys em plantejo deixar la ciutat per la inseguretat
- Confirmat per la Seguretat Social: així pots sumar fins a 48 mesos de cotització sense treballar
- L'home detingut per la mort d'una dona a Lloret s'havia deixat la cartera a sobre d'una tauleta a l'escena del crim
- Aquests són els pobles de les comarques gironines que han desaparegut
- Detenen un home per la mort violenta d’una dona a Lloret