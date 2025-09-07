Competència per a Gazzaniga
L’arribada a última hora del croat Dominik Livakovic reobre el debat a la porteria blanc-i-vermella, on fins ara l’argentí, malgrat cometre alguns errors individuals, no veia perillar una titularitat guanyada a pols
Res feia pensar que la titularitat de Paulo Gazzaniga a la porteria del Girona perillava. Però amb la finestra del mercat d’estiu tancada, el passat 1 de setembre, concretada l’arribada de Dominik Livakovic a última hora, es va obrir la porta a un present inesperat. Què farà, ara, Míchel? Mantindrà la confiança en l’argentí? Es mullarà pel croat? El debat està servit.
Quan la pilota va tornar a rodar de forma oficial, el passat 15 d’agost, el tècnic blanc-i-vermell no només tenia els tres porters definits, també la jerarquia de cadascun d’ells. El titular era, de manera indiscutible, Paulo Gazzaniga. Una aposta guanyada per mèrits propis, des de la seva irrupció a l’onze inicial, en la temporada 2022-23. El suplent, també inamovible, era l’ucraïnès Vladyslav Krapyvtsov, malgrat tenir minuts en la recta final de Lliga. El tercer en discòrdia, el mite Juan Carlos Martín, protagonista a l’estiu en la tanda de penals que va donar la Copa Catalunya contra l’Espanyol, i renovat per un curs més, als 37 anys. Juan Carlos és a Montilivi des de l’estiu del 2019.
Aquell 15 d’agost, la tranquil·litat a Montilivi no va durar ni 45 minuts. Gazzaniga va ser el nom propi, en negatiu, d’una primera part nefasta. Als 18 minuts, un error seu en el refús d’una assistència enrere de David López, va provocar el 0-1 de De Frutos; als 43, un intent de regatejar al mateix davanter visitant, va acabar en penal, targeta vermella i la impossibilitat de capgirar un partit perdut en un vist i no vist. No és la primera vegada que l’argentí s’equivoca; ja va ser assenyalat en diferents ocasions la temporada passada. En el seu rendiment com a gironí, però, ha destacat més pels encerts que per les errades. I té la total confiança de Míchel.
La següent setmana, en la prèvia de la visita a Vila-real, Míchel no va tenir problemes a confessar que «al nostre cap no existeix la possibilitat de fitxar a un altre porter. Confio plenament en els tres que tenim». En ple desconcert sobre quines peces arribarien i quines marxarien de Girona, aquesta estava clara. Amb els maldecaps que hi havia en altres llocs, la porteria no ocupava ni un segon dels pensaments de la direcció esportiva.
A La Ceràmica, l’equip va patir la segona derrota consecutiva amb la presència de Krapyvtsov en l’alineació. L’ucraïnès, un reforç de futur (té 20 anys, pels 33 de Gazzaniga), tampoc no va estar gens fi, sent poc contundent en algunes accions, especialment la del cinquè gol. A favor seu, val a dir, que la defensa tampoc no el va ajudar: Yangel Herrera el va vendre en el primer gol, Krejci en el segon -tot i que podia haver fet més-, i tothom en general en el tercer i el quart, on els jugadors groguets van aparèixer en quantitat i lliures de marcatge en una tempesta ofensiva difícil d’encaixar.
Una lesió, clau per a les presses
Amb el qual ningú no comptava era amb la lesió al genoll esquerre de Juan Carlos Martín, produïda en l’entrenament de dimecres abans de rebre al Sevilla. El porter castellà va ser intervingut dimarts i, en principi, estarà fora dels terrenys de joc entre 5 i 7 mesos. Reforçar-se, llavors sí, ja va ser una prioritat. «És important fitxar-ne un, sí. Més enllà que Juan Carlos és un jugador important per a nosaltres, fa mal quedar-nos amb només dos porters per tota la temporada. A més, Krapyvtsov va amb la selecció, així que pot passar qualsevol cosa», responia Míchel, hores abans del tancament de mercat.
Dit i fet, però encara quedaven més sorpreses. En primer lloc, el perfil de porter que podia aterrar a Girona, perquè tenint en compte que si la porteria ja estava tancada, amb la decisió de Gazzaniga com a titular, que es trenqués la tercera peça feia preveure un escenari en què arribés un porter que assumís la banqueta com a destí lògic, però que aportés prou per garantir la competitivitat general i la possibilitat de barallar-se amb Krapyvtsov en la Copa del Rei.
Van aparèixer molts noms al llarg del darrer dia de mercat: des de Vicente Guaita, passant per Rubén Blanco i Dani Cárdenas, a Luis Maximiano. Però a mitja tarda va sorgir l’opció del subcampió del món Dominik Livakovic. Als 30 anys, va acabar arribant a préstec procedent del Fenerbahce, i amb ganes de ser el número u titular.
Divendres va disputar els noranta minuts en la victòria per 0-1 contra Illes Feroe i demà s’enfronta a Montenegro. Tornarà a punt per a la visita del Girona a Vigo, en què podria ser un bon moment per donar-li entrada a l’onze, en cas que Míchel vulgui canviar a Gazzaniga, sense que hi hagi massa preguntes. Si no és així i l’argentí es manté, es quedarà sense xarxa de seguretat en cas de cometre un nou error. Fins ara, els suplents no el tossien (per talent, Pau López podria haver-ho fet el curs passat). Però les coses podrien canviar.
Subscriu-te per seguir llegint
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- Aquests són els pobles de les comarques gironines que han desaparegut
- Foc en una fleca de Girona
- Ho has de saber: Aquesta és l'estafa amb la que et poden buidar el compte sense introduir el PIN
- La periodista que va dinar amb Mazón el dia de la dana trenca el silenci i assegura que va viure un 'autèntic malson
- Assalten una botiga de telefonia de Girona i s’enduen més de 4.700 € en mòbils: 'Després de 15 anys em plantejo deixar la ciutat per la inseguretat
- Truc viral: Coneix la manera més efectiva i ràpida per netejar el forn que s'ha posat de moda
- Confirmat per la Seguretat Social: així pots sumar fins a 48 mesos de cotització sense treballar