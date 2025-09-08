La Lliga fixa l'horari del Girona-València
El partit ha quedat programat pel dissabte 4 d'octubre a la tarda (16:15)
La Lliga ha fet oficial aquesta tarda els horaris corresponents a la vuitena jornada de Lliga de Primera Divisió. El partit entre el Girona i el València ha quedat fixat pel dissabte 4 d'octubre a Montilivi (16:15). Serà el segon partit consecutiu que els de Míchel jugaran a l'estadi després d'haver rebut la visita de l'Espanyol en l'anterior jornada el divendres 26 (21:00). Abans, el Girona ha de visitar diumenge el Celta, rebre el Llevant (dissabte 20) i desplaçar-se a Bilbao el dimarts 23.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La ginebra gironina que va néixer com a treball de batxillerat i ara tenen a El Celler de Can Roca
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- Un autocar procedent de Lloret bolca a Santa Susanna i deixa 53 ferits
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- La periodista que va dinar amb Mazón el dia de la dana trenca el silenci i assegura que va viure un 'autèntic malson
- Per què l'últim informe sobre l'ADN del jersei d'Helena Jubany suposa un gir per a Montse Careta?
- Protesta de Vox contra la Zona de Baixes Emissions de Girona
- Catalunya viurà aquest diumenge un eclipsi total de lluna