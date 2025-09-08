Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Lliga fixa l'horari del Girona-València

El partit ha quedat programat pel dissabte 4 d'octubre a la tarda (16:15)

Asprilla encara Gayà en el partit de la temporada passada a Montilivi

Asprilla encara Gayà en el partit de la temporada passada a Montilivi / David Aparicio

La Lliga ha fet oficial aquesta tarda els horaris corresponents a la vuitena jornada de Lliga de Primera Divisió. El partit entre el Girona i el València ha quedat fixat pel dissabte 4 d'octubre a Montilivi (16:15). Serà el segon partit consecutiu que els de Míchel jugaran a l'estadi després d'haver rebut la visita de l'Espanyol en l'anterior jornada el divendres 26 (21:00). Abans, el Girona ha de visitar diumenge el Celta, rebre el Llevant (dissabte 20) i desplaçar-se a Bilbao el dimarts 23.

