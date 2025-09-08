Obert el procés per demanar entrades de franc per veure el Girona B-Poblenc
L'estrena del filial a casa serà diumenge al migdia a Vidreres
El Girona ha anunciat aquest migdia que els socis ja poden sol·licitar la seva entrada gratuïta per al partit que enfrontarà el Girona B i el Poblenc. El partit, que suposarà el debut del filial com a local, es disputarà aquest diumenge al migdia (12:00) al Camp Municipal de Vidreres. El conjunt de Quique Álvarez va perdre en l'estrena ahir a Reus (1-0).
Les entrades pels socis es poden demanar, exclusivament, a través de viatges.gironafc.cat i se’n poden demanar fins a un màxim de cinc. El termini per demanar l’entrada s'acabarà dijous (dia 11) a les 23:59 de la nit. Les entrades de públic general només es podran comprar el mateix dia de partit a les taquilles del camp a un preu de 5 euros per a l’entrada general i 10 euros per a Tribuna.
