Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Obert el procés per demanar entrades de franc per veure el Girona B-Poblenc

L'estrena del filial a casa serà diumenge al migdia a Vidreres

Una acció del partit d'ahir del Girona B al camp del Reus

Una acció del partit d'ahir del Girona B al camp del Reus / Marc Bosch

Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

El Girona ha anunciat aquest migdia que els socis ja poden sol·licitar la seva entrada gratuïta per al partit que enfrontarà el Girona B i el Poblenc. El partit, que suposarà el debut del filial com a local, es disputarà aquest diumenge al migdia (12:00) al Camp Municipal de Vidreres. El conjunt de Quique Álvarez va perdre en l'estrena ahir a Reus (1-0).

Les entrades pels socis es poden demanar, exclusivament, a través de viatges.gironafc.cat i se’n poden demanar fins a un màxim de cinc. El termini per demanar l’entrada s'acabarà dijous (dia 11) a les 23:59 de la nit. Les entrades de públic general només es podran comprar el mateix dia de partit a les taquilles del camp a un preu de 5 euros per a l’entrada general i 10 euros per a Tribuna.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La ginebra gironina que va néixer com a treball de batxillerat i ara tenen a El Celler de Can Roca
  2. Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
  3. Un autocar procedent de Lloret bolca a Santa Susanna i deixa 53 ferits
  4. Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
  5. La periodista que va dinar amb Mazón el dia de la dana trenca el silenci i assegura que va viure un 'autèntic malson
  6. Per què l'últim informe sobre l'ADN del jersei d'Helena Jubany suposa un gir per a Montse Careta?
  7. Protesta de Vox contra la Zona de Baixes Emissions de Girona
  8. Catalunya viurà aquest diumenge un eclipsi total de lluna

Catalunya instal·la nous radars meteorològics per prevenir millor possibles inundacions a càmpings

Catalunya instal·la nous radars meteorològics per prevenir millor possibles inundacions a càmpings

Blanes commemora el llegat dels “americanos” amb una jornada plena d’activitats

Blanes commemora el llegat dels “americanos” amb una jornada plena d’activitats

Els infants de l'escola Àgora de Girona comencen el curs amb la tranquil·litat que per fi els han pacificat el carrer

Els infants de l'escola Àgora de Girona comencen el curs amb la tranquil·litat que per fi els han pacificat el carrer

Les operacions estètiques per homes a Barcelona que causen furor

Les operacions estètiques per homes a Barcelona que causen furor

L'hospital de Palamós deixa entrar un familiar en les operacions dels nens: "Estan més calmats en el moment de l'anestèsia"

L'hospital de Palamós deixa entrar un familiar en les operacions dels nens: "Estan més calmats en el moment de l'anestèsia"

Obert el procés per demanar entrades de franc per veure el Girona B-Poblenc

Obert el procés per demanar entrades de franc per veure el Girona B-Poblenc

Augmenten quasi un 5% la despesa turística amb targetes a Girona a l’estiu

Augmenten quasi un 5% la despesa turística amb targetes a Girona a l’estiu

Comença el muntatge dels llums de Nadal a Girona

Comença el muntatge dels llums de Nadal a Girona
Tracking Pixel Contents