Bryan Gil, feliç al Girona: “Soc on vull ser”
L’extrem andalús assegura que ja està recuperat del tot de la greu lesió al genoll però que necessita ritme de partits per agafar la forma òptima
“Sóc on vull ser i això és molt important per rendir bé”. Així de clar ha parlat Bryan Gil en l’acte de presentació d’aquest migdia com a jugador del Girona, en propietat fins al 2030. L’extrem andalús ha revelat que “en cap moment” hi va haver la possibilitat de rescindir amb el Tottenham. “Si hagués estat possible, ho hauria fet i hauria estat aquí el primer de juliol”, ha afegit.
Recuperat “del tot” de la lesió de genoll que l’ha tingut cinc mesos de baixa, Gil confessa que li manca “ritme de partits” per acabar d’agafar la forma. “Estic al cent per cent i només em falta el ritme, que l’aniré agafant amb els partits”. En aquest sentit, confia assolir el repte de millorar els registres de tres gols i una assistència que va fer la temporada i poder tornar també a la selecció espanyola.
Pel que fa a l’ambient que s’ha trobat a Montilivi, Gil assegura que no ha detectat negativisme. “L’atmosfera al grup és molt positiva. Sí, els resultats no han estat bons, però segur que la dinàmica canviarà i recuperarem tot el que hem perdut”, deia l’andalús que afegia que l’ambient que s’havia trobat al vestidor “era força tranquil per la situació a la taula i amb ganes de capgirar la situació”.
Per la seva banda, Quique Cárcel ha confirmat que la intenció del club i de Gil ja des de l’estiu passat era que es quedés en propietat. “Sabíem que seria complicat fins al final. És d’agrair que un jugador amb tantes ofertes hagi volgut esperar i triar el Girona”, ha dit el director esportiu barceloní.
- Una conductora mor en un xoc frontal entre dos turismes a Sils
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- La ginebra gironina que va néixer com a treball de batxillerat i ara tenen a El Celler de Can Roca
- Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni mort recuperen la possessió dels negocis
- La periodista que va dinar amb Mazón el dia de la dana trenca el silenci i assegura que va viure un 'autèntic malson
- Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos
- Localitzen un nen traslladant de matinada droga, un arma i cartutxos
- Un grup de veïns impulsa accions per 'salvar' el castell de Montjuïc de Girona