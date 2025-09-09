Mercat tancat: El Girona descarta reforçar-se amb algun jugador a l’atur
Tot i tenir una fitxa lliure, el club no contempla, de moment, l’opció de fitxar cap futbolista sense equip
L’exblanc-i-vermell Oriol Romeu ha quedat lliure del Barça i té ofertes d’Aràbia i Qatar
Avui fa una setmana, els aficionats que van anar a dormir abans de mitjanit es despertaven amb la notícia que el Girona havia tancat el mercat d’estiu amb els fitxatges de Bryan Gil (Tottenham) i Vanat (Dinamo de Kiev) i l’arribada, cedit, del porter Livakovic (Fenerbahce). Dos moviments intuïbles, els de l’extrem i el davanter, i un que a mitja tarda ja es començava a donar per fet. De bomba o sorpresa, no n’hi va haver cap de darrera hora sobre la botzina. Ni Sadiq ni cap altre davanter malgrat que Dawda va sortir cedit en direcció Cadis. Tampoc cap migcampista de l’estil Yangel Herrera, traspassat a la Reial dilluns al matí, ni tampoc un central per suplir Krejci, venut al Wolverhampton pocs dies abans. Tot plegat ha fet que molts aficionats considerin que la plantilla ha quedat coixa a l’espera com responen i s’adapten Vanat i Ounahi i de si Bryan Gil ha recuperat l’espurna després de la lesió.
Aquests tres darrers fitxatges es van afegir als Lemar, Vitor Reis, Witsel, Rincón i Àlex Moreno. La llista, si no hi ha cap gir de guió, s’acabarà aquí. Amb el mercat tancat, els clubs que tinguin fitxes disponibles només poden incorporar jugadors que estiguin a l’atur. El Girona en té una de lliure, el dorsal 14 que va deixar orfe Oriol Romeu i que Dawda Camara s’havia quedat en aquestes primeres jornades. Amb la cessió del davanter banyolí al Cadis, el dorsal ha quedat vacant. Bryan Gil s’ha apropiat del 21 de Yangel Herrera i Vanat del 19 de Miovski, mentre que Livakovic hauria de dur l’1 de Juan Carlos si el club dona de baixa federativa el porter castellà.
Amb una fitxa lliure, doncs, el Girona podria optar a reforçar-se amb un futbolista sense equip. La idea, tanmateix, és no fer-ho. Almenys, fins ara. I això que de jugadors penjats al final del mercat de les principals lligues europees en van quedar uns quants. Romeu, per exemple, sense anar gaire lluny. El migcampista d’Ulldecona, no obstant això, hauria rebut interessos d’equips d’Aràbia Saudita i Qatar i el seu futur podria encaminar-se cap allà. D’altres jugadors sense club amb renom i experiència són els laterals esquerres Juan Bernat (ex Vila-real i Getafe), Sergio Reguilón (exMadrid i Tottenham), Brian Oliván (exGirona i Espanyol) o el migcentre Jaime Seone o Álvaro Aguado (exEspanyol) o el davanter Paco Alcácer (exBarça i Vila-real). En l’àmbit internacional, la llista també és llarga. Homes com el danès Christian Eriksen (exBrentford) o el central japonès Tomiyasu (exArsenal) no tenen equip. n
